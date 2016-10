Alpen Masters 2016 Kategorie Sport und Touring

Titelanwärter-Warnung!

Zwei reinrassige Sportmotorräder, dazu ein japanischer Sporttourer, der in Wahrheit keiner sein will, und ein tourisiertes Über-Naked aus Österreich streiten heuer um den Gruppensieg der Mischkategorie Sport/Touring.

Sport- und Touring-Motorräder eröffnen Teil zwei des Alpen-Masters. Wer tritt hier an? Ducati schickt mit der 959 Panigale die hubraumerweiterte Euro 4-Nachfolgerin der 899 ins Rennen, Kawasaki die brandneue, nominell 200 PS starke ZX-10R. Suzukis GSX-S 1000 war schon im letzten Jahr bei den Nakeds ziemlich überzeugend mit von der Partie, ihre vollverkleidete, technisch eng verwandte Schwester „F“ darf sich heuer in der sportlichsten Kategorie unter Beweis stellen. Und dann, sie dürften viele mit Spannung erwartet haben, wäre da noch KTMs 1290 Super Duke GT. Mit ihr wollen die Mattighofener beim Alpen-Masters natürlich ganz vorne mitmischen. Verständlich, bringt doch die Basis-Super-Duke R schon vieles mit, was einen echten Dolo-Champion ausmacht: stabiles Fahrwerk, aufrecht-sportliche Ergonomie, Riesenbremse und nicht zuletzt ein 1300er-Vau-Zwo-Katapult, dem für feiste Fahrleistungen Drehzahl, Gang und Beladungszustand stets ziemlich schnuppe sind. Zum ultimativen Alpen-Brenner fehlt der Super Duke R bloß etwas Langstreckenkomfort, Platz für Sozius und Gepäck sowie ein wenig Ausstattung. Als wären sie MOTORRAD-Abonnenten, haben die KTM-Ingenieure der Super Duke GT all dies nun angedeihen lassen.

Ein ganz, ganz heißer Titelkandidat. Doch der Reihe nach, zunächst zu den Gebückten. Denn die haben im Alpen-Masters fast schon traditionell eher wenig zu bestellen, da machen auch Ducati 959 Panigale und Kawasaki ZX-10R keine Ausnahme. Woran liegt das? Nun, sicher nicht an Fahrwerksqualität, Bremsperformance oder Power, denn von beidem haben Kawa und Duc im Überfluss. Ist der Straßenbelag eben und trocken, die Kurven lang, und die Sportpneus auf Temperatur (besonders der Bridgestone RS 10 der Kawa braucht einiges davon), dann macht den Sportmotorrädern in puncto Stabilität, Schräglagenfreiheit, Rückmeldung, letztlich Fahrvergnügen, keiner was vor. Diese wunderbaren Sportfahrer-Tunnelblick-Momente sind aber rar, denn Nässe, Schlaglöcher, Spitzkehren sind in den Alpen nun mal die Regel, und dann lautet der Hashtag Stummellenker-Leid. Zwar arbeitet das Fahrwerk der Ducati prinzipiell sehr gut, aber wegen ihrer auf Agilität getrimmten Geometrie reagiert sie auf Impulse in Schräglage eher bockig, verlangt den Pordoi hinauf eher einen Bändiger als einen Piloten.

Duc besser, weil druckvoller und passender übersetzt

Die Kawasaki ZX-10R dagegen liegt herrlich satt und bolzstabil, will ihrerseits aber deutlich mehr Körpereinsatz in Wechselkurven. Dazu ist das Fahren auf der Zehner mit ihrem langem Tank und tief montierten Lenkerstummeln besonders bergab richtig Arbeit. Anstiege wiederum, als Beispiel sei erneut der Pordoi angeführt, muss der Kawa-Treiber fast ausnahmslos in der elendig langen Gangstufe eins (bis über 150 km/h) absolvieren, und selbst dann noch ziehen ohne Einsatz der Kupplung viele andere, auch deutlich schwächere Motorräder gnadenlos davon. Nur zum Vergleich: 8,2 Sekunden beim Durchzug bergauf mit Sozius, von 25 auf 75 Stundenkilometer, damit reiht sich die Kawasaki ZX-10R zwischen Honda CB 500 F und Moto Guzzi V9 ein. Doch wehe, wenn der Reihenvierer ab etwa 8000 Umdrehungen zündet – denn dann fährt die ZX-10R alles in Grund und Boden. Das ist natürlich nett, in diesem Wettbewerb aber eher von untergeordneter Bedeutung.

Etwas besser, weil druckvoller und passender übersetzt, räubert die Duc. Aber so richtig befriedigend ist auch ihr Sportmotor hier nicht. Addiert man dazu das völlige Fehlen von Soziuskomfort und Gepäckunterbringung bei beiden, darf das Gesamtergebnis nicht überraschen. Die Unterschiede zwischen beiden sind eher gradueller Natur. Die Panigale 959 fühlt sich etwas frischer an, handlicher, aber auch eigenwilliger, die Kawa geschliffener, stabiler, bodenständiger, eher oldschool. Ducati 959 Panigale und Kawasaki ZX-10R taugen am ehesten für eine einzige, zornige Testrunde. Im Rennleder, nach Möglichkeit bei gesperrter Strecke.

Bequeme Ergonomie, kräftige Bremse, tolle Reichweite

Viel, viel umgänglicher, dem Einsatzzweck angemessener und dennoch kein bisschen dröge kommt da die Suzuki GSX-S 1000 F rüber. Weil sie praktisch identisch ist mit der letztjährig vertretenen nackten Variante, seien deren Stärken kurz wiederholt: bärenstarker Reihenvierzylinder mit feiner japanischer Laufkultur und heiserem Röhren, knackig-straffes Fahrwerk mit ordentlichen Reserven, leichtfüßiges Handling, aufrecht-bequeme Ergonomie, kräftige Bremse, tolle Reichweite. All dies lässt sich auf die „F“ übertragen, ergänzt um einen spürbar besseren Windschutz. Das macht die Suzuki GSX-S 1000 F unterm Strich zu einem ausgesprochen kompetenten Alpen-Brenner. Kritik? Federbein und Gabel dürften etwas sensibler ansprechen, Soziuskomfort gibt’s nicht, und ein Gepäcksystem findet sich nur beim Zubehörspezialisten. Immerhin scheint die gern kritisierte, harsche Gasannahme aus dem Schiebebetrieb nun etwas milder, wenngleich noch nicht ganz perfekt. Trotzdem, und erst recht zum Preis von 12.800 Euro: Die Suzuki GSX-S 1000 F ist für Solo-Alpinisten mit mehr Sport- als Tourambitionen rundum empfehlenswert.



Und damit zu dem Motorrad, das schon ob seiner Eckdaten den Gruppensieg beinahe einfahren muss. Satte 173 PS und noch sattere 144 Nm maximales Drehmoment, semiaktives Fahrwerk, großer Tank, Windschutz, Platz für zwei und Gepäck, Ausstattung bis zum Abwinken – schon auf dem Papier macht die KTM 1290 Super Duke GT alles richtig. Fast noch erdrückender dann die Überlegenheit auf der Straße. In der aktuellsten Euro 4-Variante mit neuen Zylinderköpfen und einer Auspuffklappe ist der 1300er-Vau-Motor subjektiv noch einmal ein wenig kräftiger geworden. Wie der den Pass stürmt, sucht seinesgleichen: 3,2 Sekunden Durchzug im zweiten Gang bergauf, mit Sozius. Das ist einsame Spitze. Dieser Druck bedeutet eine extreme Souveränität in allen Lebenslagen, besonders weil die Leistungsentfaltung, das Ansprechen des Treibsatzes so wunderbar geschmeidig und unaufgeregt vonstattengehen. Der himmelhohe Sieg unter allen Alpen-Bikes in der Motorenwertung ist das verdiente Resultat. Dann das Fahrverhalten: spürbar Super Duke R, also weiterhin ausgesprochen sportlich, aber ergänzt um eine kräftige Prise gediegenen Langstreckenkomfort.

Wahnsinns-Spagat zwischen Tour und Wettkampf

Grundsätzlich eher straff, lässt das elektronische Fahrwerk im Komfortmodus eine mehr als ausreichende Behaglichkeit aufkommen. Ein Schaltautomat ist mit an Bord (kein Blipper), und die Traktionskontrolle verfügt nun über eine Schräglagensensorik, eine willkommene Ergänzung. Des Weiteren verfügt der Touren-Herzog über enorme Fähigkeiten bei Beladung (elektronische Anpassung der Federvorspannung hinten), hat Fahrer-und Beifahrerkomfort fast auf Niveau einer Reiseenduro, ebensolche Reichweite und Zuladung. Genau wie der Motor macht das ganze Fahrzeug einen Wahnsinns-Spagat zwischen Tour und Wettkampf. Die KTM 1290 Super Duke GT schafft es, genug Motorrad für die ausdauernde Reise zu zweit zu sein, ohne darüber zu ausladend zu werden im Hinblick auf Fahrspaß.



Als einziges echtes Haar in der Suppe muss, vielleicht neben der defensiven ABS-Abstimmung, die bergab den Bremsweg überraschend lang werden lassen kann, das mechanische Klackern der semiaktiven Federgabel genannt sein. Wüsste man nicht um deren einwandfreie Funktion, man könnte meinen, da sei etwas kaputt. Davon einmal abgesehen, stellt die KTM 1290 Super Duke GT ein ausgesprochen komplettes Motorrad dar.

Platz 1: KTM 1290 Super Duke GT

Plus:

extrem souveräner Antrieb, hervorragende Fahrleistungen

breitbandiges Fahrwerk, kann Komfort und Sport

komplette Ausstattung

guter Sitz- und Reisekomfort, auch für zwei

Minus:

defensives ABS

klackernde Federgabel

Platz 2: Suzuki GSX-S 1000 F

Plus:

bäriger Vierzylinder, satter Druck, feine Laufkultur

Beschleunigung und Durchzug spitze

stabiles, straffes Fahrverhalten

kommode Sitzposition

niedriger Verbrauch, gute Reichweite

Minus:

Soziuskomfort unzureichend

schlechte Gepäckunterbringung

Platz 3: Kawasaki ZX-10R

Plus:

stabiles, sattes Fahrverhalten

sehr sicheres ABS

heftige Beschleunigung im oberen Drehzahlbereich

Minus:

supersportliche Sitzposition, ermüdend

schlechter Durchzug

Soziuskomfort und Gepäckunterbringung

Platz 4: Ducati 959 Panigale

Plus:

hervorragende Bremse, Wirkung und Dosierbarkeit

Handlichkeit und Rückmeldung auf ebener Fahrbahn

Minus:

harter Motorlauf

geringe Reichweite

nicht soziustauglich, Gepäckunterbringung

Alpen-Masters-Wertung

Maximale

Punktzahl Ducati

959 Panigale Kawasaki

ZX-10R KTM

1290 Super Duke GT Suzuki

GSX-S 1000 F Motor 150 104 97 134 120 Fahrverhalten 180 120 125 141 127 Alltag 100 44 51 77 61 Komfort 70 19 22 48 36 Gesamtwertung 500 287 295 400 344 Platzierung 4. 3. 1. 2.

MOTORRAD-Fazit

Echte Sportmotorräder in den Alpen? Ducati Panigale 959 und Kawasaki ZX-10R taugen am besten für eine ganz fixe Runde, mit kugelsicherer Fahrerlaubnis und Ersatzunterwäsche im Rucksack. Deutlich kommoder und dennoch richtig sportlich ist man da mit Suzukis vielseitiger Suzuki GSX-S 1000 F unterwegs. Ein sympathischer Underdog. Kein Underdog, sondern bis auf Weiteres die neue Messlatte beim Alpenglühen ist die KTM 1290 Super Duke GT. Sahnemotor, breitbandiges Fahrwerk, vollständige Ausstattung mit sämtlichen Langstrecken-Goodies – als Sport-Tourer im eigentlichen Sinn kann die KTM einfach alles.

Platz 1 Sport/Touring: KTM 1290 Super Duke GT

Technische Daten Ducati und Kawasaki

Technische Daten Ducati 959 Panigale Kawasaki ZX-10R Modelljahr k.A. 2016 Motor Zylinderzahl, Bauart 2, V-Motor 4, Reihenmotor Bohrung/Hub 100,0 / 60,8 mm 76,0 / 55,0 mm Hubraum 955 cm³ 998 cm³ Ventile pro Zylinder vier Ventile pro Zylinder vier Ventile pro Zylinder Verdichtung 12,5 13,0 Leistung 110,0 kW (149,6 PS) bei 10500 /min 147,0 kW (199,9 PS) bei 13000 /min Max. Drehmoment 107 Nm 113 Nm Zahl der Gänge Sechsganggetriebe Sechsganggetriebe Hinterradantrieb O-Ring-Kette O-Ring-Kette Fahrwerk, Räder, Bremsen Rahmen Monocoque Brückenrahmen Federweg vorn/hinten 120 mm / 130 mm 120 mm / 114 mm Reifen 120/70 ZR 17, 180/60 ZR 17 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 Bremse vorn/hinten 320 mm Vierkolben-Festsättel / 245 mm Zweikolben-Festsattel 330 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel ABS Ja Ja Maße und Gewichte Radstand 1431 mm 1440 mm Lenkkopfwinkel 66,0 ° 65,0 ° Nachlauf 96 mm 107 mm Leergewicht vollgetankt k.A. k.A. Sitzhöhe 830 mm 835 mm Zulässiges Gesamtgewicht k.A. 386 kg Höchstgeschwindigkeit 270 km/h 298 km/h Preis Neupreis 16290 Euro 17195 Euro

Technische Daten KTM und Suzuki

Technische Daten KTM 1290 Super Duke GT Suzuki GSX-S 1000 F Modelljahr 2016 2016 Motor Zylinderzahl, Bauart 2, V-Motor 4, Reihenmotor Bohrung/Hub 108,0 / 71,0 mm 73,4 / 59,0 mm Hubraum 1301 cm³ 999 cm³ Ventile pro Zylinder vier Ventile vier Ventile pro Zylinder Verdichtung 13,2 12,2 Leistung 127,0 kW (172,7 PS) bei 9500 /min 107,0 kW (145,5 PS) bei 10000 /min Max. Drehmoment 144 Nm 106 Nm Zahl der Gänge Sechsganggetriebe Sechsganggetriebe Hinterradantrieb x-Ring-Kette Kette Fahrwerk, Räder, Bremsen Rahmen Gitterrohrrahmen aus Stahl, Motor mittragend Brückenrahmen Federweg vorn/hinten 125 mm / 156 mm 120 mm / 130 mm Reifen 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 Bremse vorn/hinten 320 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Zweikolben-Festsattel 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel ABS Ja Ja Maße und Gewichte Radstand 1482 mm 1460 mm Lenkkopfwinkel 65,1 ° 65,0 ° Nachlauf 107 mm 100 mm Leergewicht vollgetankt k.A. k.A. Sitzhöhe 835 mm 810 mm Zulässiges Gesamtgewicht 456 kg 400 kg Höchstgeschwindigkeit 260 km/h 240 km/h Preis Neupreis 17995 Euro 12795 Euro