Majestic 350 von 1930.

Als die Bimota Tesi 1D/SR neu war, konnte ich mehrere Exemplare im Rahmen ausführlicher Tests fahren, doch eine Majestic 350 fehlte bisher in meiner Sammlung. Deshalb kümmerte ich mich zunächst um sie. Mit leichter Be­sorgnis, weil mir die Lenkgeometrie doch ziemlich merkwürdig erschien. Die Sorge erwies sich als unbegründet. Gut, bei lang­samer Fahrt merkt man der Majestic-Lenkung an, dass sie nicht so reibungsarm läuft wie von einem gut gewarteten Motorrad mit konventionellem Lenkkopf gewohnt – Schritttempo ist eine staksige Angelegen­heit mit ruckeligen Korrekturen am Lenker, als hätte man einen übermäßig schwergängigen Lenkungsdämpfer moniert. Ab etwa 30 km/h gibt sich dieses Phänomen; die Kurvenlinien gewinnen an Präzision und Eleganz, sie harmoni­sieren sich gleich­sam mit der Karosserie der Majestic. Nach wenigen Kilometern vertraue ich der charmanten älteren Dame schon so weit, dass ich mit ihr schwungvoll in eine lang gezogene Linkskurve tauche. Dagegen hat die Maschine zwar grundsätzlich nichts einzuwenden, doch leider streckt sie ihre Fußrasten zu weit zur Seite für heutige Reifen und Straßen. Die historische Raste verlor schleifenderweise ein bis zwei Gramm an Substanz; ich bin gewarnt. Immerhin spricht das Erlebnis für die Fahrbarkeit der Majestic – man lenkt nicht so flott ein, wenn man sich dabei nicht sicher fühlt.

Die harmonischen Lenkeigenschaften sprechen für die Fähigkeiten des Ingenieurs Georges Roy, des Konstrukteurs und Erbauers der Majestic. Geboren im Jahr 1888, erlebte er in der prägenden Zeit ­seiner Jugend eine Phase rasanter tech­nischer Entwicklung, die vor allem von französischen Motorradherstellern vorangetrieben wurde. Im Alter von 19 Jahren baute er einen Einzylinder-Zweitaktmotor, den er in ein nicht mehr bestimmbares Motorradfahrwerk setzte und auch fuhr. Vom Fronteinsatz befreit, arbeitete er während des Ersten Weltkriegs in einem Rüstungsbetrieb in Châtellerault. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um die dort ansässige, staatliche Waffenfabrik, wo der größte Teil der Handfeuerwaffen für die französische Armee gefertigt wurde. Jedenfalls nutzte Georges Roy seine Freizeit und den Maschinenpark des Standorts zum Bau eines Motorrollers mit Dufaux-Motor. Später arbeitete er als Dreher in einer Metallwerkstatt. Ohne dass ich über diesen Wechsel irgendwelche Details weiß, stelle ich ihn mir als disziplinarische Maßnahme vor; verfügt, weil der Bau eines Motorrollers sicherlich nicht in erster Linie dazu diente, die Schlagkraft der Armee zu fördern.