Es röhrt, röchelt und bebt an allen Ecken. Glemseck 101, das heißt: jedes Jahr im September ein einziges Festival des Motorrads vor den Toren Stuttgarts. Beim größten Custom-Bike-Treffen Deutschlands triffst du die vermutlich verrücktesten und heißesten Bikes der Welt. Es ist eine vibrie­rende und pulsierende Inspirationsquelle, so viele kreative Um- und Eigenbauten siehst du sonst in einem Jahr nicht wie hier an einem Wochenende, siehe auch MOTORRAD 20/2016. Gleichzeitig gilt Glemseck 101 schon lange als Europas bester Treffpunkt für Freunde der Café Racer-Kultur. Also beginnt unsere Ausfahrt mit Café Racern genau hier. Am Glemseck haben wir diese sieben Maschinen abgegriffen und sind dann ab durch die Mitte!

Bereit, die Straßen zu erobern? Auf den Flaniermeilen im urbanen Dschungel kennt das rollende Septett kaum Gegner. Sportiv, schick und stilvoll. Viel mehr Aufmerksamkeit mit zwei Rädern geht kaum. Hälse recken sich, Köpfe drehen sich, Daumen gehen hoch. Sekretärinnen lassen ihre Schriftstücke sausen, kommen aus den Büros, um diese sieben Samurai auf Rädern anzuschauen. Autofahrer vergessen, an der Ampel loszufahren – der Sprint aus der Pole Position ist eine der wichtigsten Domänen dieser Feierabendsportler. Kraft und Charakter treffen Charisma und Klang. Passanten halten sich die Ohren zu, so laut und krawallig posaunen manche Auspuffe.

Ganz egal ob modern interpretiert oder klassisch mit poliertem Alu-Tank – das Rezept ist traditionell: mit Einmann-Höcker, Stummellenker, zurückverlegten Fußrasten und hoch gelegtem Auspuff. Wobei, so viel vorab, die Harley hier US-typisch ihren eigenen Weg geht. Es sind Maschinen, die aussehen wie private Sport- und Rennmaschinen Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre. Als in England genau solche, in Eigenregie getunten Motorräder Stil- und Ausdrucksmittel von Ausbruch und gesellschaftlicher Rebellion wurden. Mehr dazu gibt’s auf Seite 35 zu lesen. Wohlvertraute Formen fluten das Blut mit Endorphinen.

Auf zu großen Erlebnissen, dafür sind die Café Racer des 21. Jahrhunderts gemacht. Wir hatten wirklich viel Spaß mit jedem einzelnen Motorrad. Daher gilt unser ganzer Dank jedem Hersteller, Tuner und Besitzer für ihre Oden an den Ottomotor! Let’s ride with the Rockers: Kaffeemaschine-Guzzi Machine 7, Meiler-Kawasaki W 650 Blechkistn, Royal Enfield Continental GT 535, Suzuki Fat Mile, Triumph Thruxton R, Thunderbike-Harley-Davidson Forty-Eight Café Racer und Wunderlich-BMW R nineT Café Racer.

Modifizieren, umbauen, aus der Reihe tanzen – so war das früher in London, so ist das heute bei Axel Budde in Hamburg. Grazil und lang wirkt die individualisierte Guzzi. Leicht ist sie! Und das reduzierteste Motorrad des Septetts dazu. Hier trifft Klarheit in der Linie auf Eleganz und Pragmatismus. Eine drahtige, rollende Skulptur, die täglich bewegt wird. Allein schon das offene Dreieck des Tonti-Rahmens: ein Traum.

Es ist, als hielte die Welt für einen kurzen Moment den Atem an, wenn der V2 satt bellend erwacht, herrlich tief aus den offenen Trichtern gurgelt. Das ganze Motorrad schnorchelt und stampft, bollert und bebt. Was für eine Klangkulisse! „Eine Benzin-Zerknallmaschine“ befindet Ga­briel, unser Fotofahrer und badisches Original. Gasstöße halten den V-Twin am ­Leben. Glück und Gas, wie leicht geht das. Sound, Erlebnis und Feeling in nahezu perfekter Synthese. Ein Motorrad kann nicht zweizylindrig genug sein? Bitte sehr, hier ist der leibhaftige Beweis. Das Motto: mehr Impression pro Kilometer. Es geht um die ­Essenz, das Wesentliche eines Motorrads. Und dies sind eben Motor, zwei Räder, Rahmen, Tank und Lenker. Fertig.

Anstrengend zu fahren, diese Guzzi

Der V2 ist eine ideale Basis, man kann ihn so herrlich freiräumen. Schlichter ist ein Motor, ein „Motor-Rad“ kaum denkbar. By the way: Getriebe und Endantrieb sind überholt. Schwungrad erleichtert, Kurbelwelle gewuchtet – der V2 hängt satt, ja begierig am Gas. Wirft beim Spiel am Gasgriff im Leerlauf die ganze Fuhre von rechts nach links und wieder zurück. Und schiebt, wenn die Ampel auf Grün springt und der V2 von der Kupplung gelassen wird, heftig an. Feurig und temperamentvoll. Das Ener­giebündel wiegt gerade mal 205 Kilogramm. Drehzahl irgendwo zwischen 3000 und 5000, und der Tag ist dein Freund. Eine Maschine, die nicht einfach nur fährt. Sondern antreibt, dich bewegt.

Anstrengend zu fahren, diese Guzzi. Die Sitzposition ist extrem gestreckt. Bei Schleichfahrt ruht viel Last auf den Handgelenken. Der Winddruck muss stimmen, um dich zu tragen. Bequem ist anders. Und Rumgezuckel ist nicht ihr Ding. Aber wenn dich diese Signora zum Kur­ventanz bittet, verzeihst du ihr alles. Sie martert dich – du begehrst sie. Sie ist störrisch – du bist ihr hoffnungslos verfallen. Sie sagt dir, was sie braucht, sie spricht mit dir – du verschmilzt mit ihr. Vor der Kur­ve runterschalten und dann mit gleichmäßig Zug am Kardan ums Eck. Dann hält das Energiebündel stur die Linie. Schalten, bremsen? Muss alles vorher erledigt sein. Lastwechsel in der Kurve bringen dagegen Unruhe. Schräglagenfreiheit? Ist auf den schmalen Reifen unendlich.

Motor-Tuning, Lack und Leder erledigen für Axel Budde Spezialisten. Alles andere macht er selbst, bis hin zur optimierten Elektrik. Viel Wert legt der gelernte Fotograf auf Farbkonzepte. Kunden ordern weltweit. Sie wissen weshalb.

Daten: Zweizylinder-90-Grad-V-Motor, 1064 cm³, 66 kW (90 PS) bei 7000/min, Drehmoment k. A., Telegabel, Zweiarmschwinge, Doppelschei­benbremse vorn, Ø 300 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 242 mm, Speichenräder, Reifen 100/90 V 16; 120/90 V 18, Bereifung Metzeler Sportec Klassik, Gewicht vollgetankt 205 kg (Serie 225 kg), Preis individuell auf Anfrage.

Tuner: Wer auf www.kaffee-maschine.net stöbert, findet viele betörend-schöne Moto Guzzis. Es ist klar zu sehen, dass Ausführung im Detail, Finish und Formensprache bei Axel Budde mit jeder weiteren Maschine noch besser geworden sind. Der Preis für eine neu aufzubauende Komplettmaschine (Basis-Motorrad inklusive) bei Kaffeemaschine Custom Motorcycles beginnt bei rund 30.000 Euro. Es gibt aber auch Einzelteile für den Einbau daheim.