Ganz so unbedeutend ist der Drittel-Liter-Schwarm mittlerweile auch in good old Europe nicht mehr: Rund 3.000 Motorräder dieses Segments verkauften sich im vergangenen Jahr allein in Deutschland. Den Markt teilen sich im Wesentlichen Kawasaki mit Ninja, Versys-X und Z 300, KTM mit der 390 Duke sowie Yamaha mit YZF-R3 und MT-03. Weil Letztere den jüngsten MOTORRAD-Vergleichstest dieser Kategorie (MOTORRAD 12/2016) gewann, muss die neue BMW G 310 R im Test gegen sie ran.

Den 8-seitigen Vergleichstest von BMW G 310 R und Yamaha MT-03 lest ihr in MOTORRAD 9/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).