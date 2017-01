Cagiva Elefant 650 und Moto Guzzi V 65 TT.

Jener Motor geht auf die Pantah-Baureihe zurück, die 1979 mit der 500er eröffnet wurde, über die 600er schließlich 1983 zur 650er führte. Nach anfänglichem Joint-Venture der in die Krise geratenen Firma Ducati (Ducati sollte Motoren an Cagiva liefern) folgte schließlich 1985 die Übernahme durch Cagiva, und der 650er-­Motor trieb nun die beiden neuen Cagiva-Modelle 650 Alazzurra und Elefant 650 an. Der Name des jungen, 1978 gegründeten Unternehmens Cagiva wurde übrigens als Akronym aus dem Namen des Vaters der beiden Castiglioni-Brüder und des Firmensitzes gebildet: CAstiglioni GIovanni VArese.

Enduros kommen durch, das sagt schon ihre Bezeichnung als solche. Durchs Gelände, klar, vornehmlich mit Einzylindermotoren, die meist simpel aufgebaut sind und das Gesamtgewicht des Bikes in Grenzen halten. Doch für die lange Anreise in entlegene Abenteuergebiete, wo Offroadqualitäten gefragt sind, fehlte es den Single-Enduros meist an Leistung und auch an langstreckentauglicher Laufkultur. Warum also nicht die Vorzüge eines Twins nutzen und mit der Geländetauglichkeit der stollenbereiften Singles kombinieren? BMW hatte es schließlich bereits 1980 mit der R 80 G/S vorgemacht, Honda zog 1983 mit der nicht minder bulligen XLV 750 R nach.

Beide italienische Vertreter reihten sich ein in die damals als Range Rover auf zwei Rädern bezeichnete Klasse: geländetaugliche Bikes mit Leistung, Stil und Komfort. Wobei sich die Moto Guzzi V 65 TT mit ihrem Einstandspreis von gut 8.500 Mark fast schon als Schnäppchen erwies, die Cagiva Elefant 650 hingegen mit über 11.500 Mark quasi sündhaft teuer war. Nebenbei erwähnt: Das TT in der Guzzi-Bezeichnung steht als Abkürzung für „Tutto Terreno“, aus dem Italienischen in etwa zu übersetzen mit „auf jedem Untergrund, in jedem Gelände“. Was den Anspruch der Guzzi-Erbauer an die TT recht klar definiert.

Beide Bikes hat der 49-Jährige vor einigen Jahren mehr oder weniger überholungsbedürftig günstig erstanden und nahezu komplett restauriert. In der Moto Guzzi V 65 TT steckt noch etwas mehr Arbeit, bei der Cagiva Elefant 650 blieb immerhin der Motor ungeöffnet – er lief damals wie heute sauber und ausgesprochen temperamentvoll. Fast alles ist original, lediglich die Auspuffanlagen sind bei beiden etwas modifiziert, und die Cagiva ist ein italienisches Modell mit acht PS mehr als die für Deutschland auf 50 PS gestutzte Version. Außerdem besitzt sie seine die hydraulisch betätigte Trockenkupplung, die deutsche Version aktiviert ihre Ölbadkupplung per Seilzug. Die leichtgängige Betätigung derselben fordert keinen Schraubstock-Zugriff, wie es bei vielen alten Ducatis der Fall ist; die erste Sitz- und Funktionsprobe fällt einladend aus. Auch wenn die beachtliche Sitzhöhe von 890 Millimetern Fahrer unter 1,80 Meter sicher abschrecken dürfte

Doch beginnen wir von vorn, also beim Start. Mit heftigem Schlag schüttelt der Anlasser den ebenfalls kurzhubig ausgelegten, jedoch Guzzi-typisch längs eingebauten V2 zum Leben – einen Kickstarter für Notfälle gibt es nicht. Die erste echte Enduro aus Mandello (die Nuovo Falcone Sahara von Mitte der 1970er gilt selbst bei Fans nicht als echte Enduro) trumpft mit Komponenten namhafter Hersteller auf: Gabel und Gasdruck-Federbeine von Marzocchi, Scheibenbremsen vorn und hinten von Brembo, Lenkerhebel von Tommaselli. Gute Anlagen also, doch eine Hardcore-Enduro hatten die Konstrukteure um Ingenieur Cesaretti bei Moto Guzzi gar nicht im Sinn. Die mit vollgetankt 184 Kilogramm vergleichsweise leichte Moto Guzzi V 65 TT war eher gemacht fürs Endurowandern, als alltagstaugliche Kurvenwetzerin, die auch mal leichte Abstecher abseits ­befestigter Straßen erlaubt. So fällt denn auch die Sitzhöhe mit 840 Millimetern maßvoll aus, leider auch der Federweg hinten – mit 98 Millimetern ist schon auf rumpeligen Landstraßen und erst recht im Gelände kein Staat zu machen.

Absolut stabil und unbeirrbar läuft die Cagiva Elefant 650 geradeaus, nimmt Kurven präzise unter die ­Räder – groß­artig. Die Scheibenbremsen, vorn wie hinten von Brembo, gefallen mit guter Wirkung und Dosierbarkeit und passen zu sportlicher Fahrweise. Lediglich die allerletzte Leichtigkeit im Handling will sich nicht einstellen, die über 200 Kilogramm lassen sich dann doch nicht leugnen. Das kann die deutlich leichtere Moto Guzzi V 65 TT, wie sich später herausstellen sollte, besser. Wer die Cagiva als kraftvollen Hardcore-Offroader nutzen will, sollte das Gewichtsmanko im Auge behalten. Wer mit ihr auf Fernreise gehen möchte, kann sich bei Verbräuchen zwischen fünf und acht Litern (im Schnitt etwa 6,5 Liter) immerhin auf eine akzeptable Reichweite mit dem 18-Liter-Tank verlassen. Da offenbart die Moto Guzzi V 65 TT, auf die ich nach kurzer Snackpause umsteige, gleich mal ihre Achillesferse. Bei ganz ähnlichen Verbrauchswerten kommt die V 65 TT mit ihrem kärglichen Spritvorrat von 12,5 Litern nur auf eine dürftige Reichweite.

Dank der enger gestuften ersten drei Gänge des Getriebes und des satten Antritts des Motors offenbart die Cagiva Elefant 650 wahre Sprinterqualitäten. Schon ab 2.000 Touren liefert der 650er ruckfreien Vortrieb, zieht mit zunehmender Drehzahl energischer in Richtung roter Bereich, ohne Hänger und ohne Leistungsexplosion. Gleichmäßig, aber gleichmäßig kraftvoll. Auch im Fünften lässt sich die Elefant aus jenen 2.000/min hochbeschleunigen, doch verleitet sie weniger zum Bummeln als zum flotten Landstraßenheizen, mit stets gehobener Drehzahl und einem Anflug von Messer zwischen den Zähnen. Auf Geraden schnalzt die Tachonadel ­zügig auf gehobene Werte, die möglichen über 170 km/h verkneife ich mir hier und heute. Das Fahrwerk gibt sich nirgendwo eine Blöße, spricht akzeptabel an und hat reichlich Reserven für gröbere Unebenheiten, ist aber eher von der strafferen Sorte als zu schwammig.

Kardan gegen Kette

Zum Komfort im Alltag trägt auch die eher spartanisch gepolsterte Sitzbank der Moto Guzzi V 65 TT ­wenig bei, die den Fahrer, anders als bei der Cagiva Elefant 650, eher im als auf dem Motorrad platziert. Die vermeintlich passive Fahrhaltung erlaubt dank der gelungenen ­Fahrwerksbalance und -­geometrie dennoch eine freche Fahrweise mit der verblüffend handlichen Guzzi. Nicht ganz so stoisch stabil und unbeirrbar wie die Elefant wetzt die V 65 ums Eck, doch sie bleibt stets gutmütig und erst bei höherem Tempo nahe der Höchstgeschwindigkeit von immerhin 164 km/h neigt sie etwas zum Rühren.

Keine allzu störenden Eigenarten zeigt der Kardanantrieb. Verhärten und Aufstellen beim harten Beschleunigen oder Zusammensacken beim Gaswegnehmen halten sich in Grenzen, sind eigentlich kaum spürbar. Insofern in Sachen Wartungs- und Pflegeaufwand ­ein klarer Vorteil gegenüber der kettengetriebenen Cagiva Elefant 650, ohne die kardanspezi­fischen Lästigkeiten. Das den kleinen Motoren eigene und in Tests der Moto Guzzi V 65 TT gelobte satte Durchzugsvermögen kann Ralfs Guzzi nicht ganz bieten. Das mag mit dem Fehlen des voluminösen Vorschalldämpfers zu tun haben, den Ralf im Zuge der Auspuffmodifikation gegen zwei einzelne Röhrchen getauscht hat, die in den Endtopf münden. Ein wenig Höchstleistung soll dies jedoch gebracht haben, und tatsächlich zieht der kleine V2 zwar sauber ab 2.500/min unten raus, echtes Temperament kommt jedoch erst ab gut 5.000 Touren auf, mit entsprechender Drehfreude bis an die 8.000er-Marke. Flotte Fahrweise erfordert also eifriges Schalten im Fünfganggetriebe, das bei Gangwechseln nach sorgfältiger und nicht zu hektischer Betätigung des Schalthebels verlangt, lange Schaltwege inklusive.

Lange Bremswege sind auch gratis, die ­vordere Scheibe braucht einen kräftigen Zug am Griff und verzögert dennoch recht stumpf und nicht sonderlich wirkungsvoll. Gut, dass die hintere Scheibe per gut ­dosierbarem Fußhebel ordentlich mithilft. ­Immerhin bleibt die Moto Guzzi V 65 TT beim Bremsen sauber in der Spur – gegen das Verziehen der Gabelrohre hilft ein Gabelstabilisator.

Alles in allem wirkt die Moto Guzzi V 65 TT allerdings weniger ausgereift, weniger hochwertig als die deutlich teurere Cagiva Elefant 650. Dies offenbart sich bei den unübersichtlichen, fummeligen Schaltern an den Lenkerenden (bei der Elefant stammen die nahezu perfekten Teile von Honda), oder auch beim labilen, ohnehin zu kurz geratenen Seitenständer, der einem beim Parken stets die Sorgenfalten auf die Stirn treibt.