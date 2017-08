Nicht erst seit Vorstellung der Ducati Multistrada 950 zeichnet sich ab, dass in Bologna neuerdings ein anderer Wind weht. Ob und wie stark dieser Wind aus Ingolstadt pfeift, darüber können wir bestenfalls gut informiert spekulieren. Was wir aber seit dem Top-Test der 950er wissen: Der jüngste Spross in Ducatis Multifunktionswerkzeug-Familie ist ein überaus gelungener Wurf. Im Vergleichstest muss sie sich gegen die große Schwester Ducati Multistrada 1200 beweisen. Hat sie eine Chance?

Den 8-seitigen Vergleichstest von Ducati Multistrada 950 und Ducati Multistrada 1200 lest ihr in MOTORRAD 7/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).