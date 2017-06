Die V-Strom war schon immer ein gutes und schon immer ein hässliches Motorrad. Was mich 2004 nicht davon abgehalten hatte, eine 650er zu kaufen. Ein paar Kleinigkeiten hätte und hat man verbessern können (Hauptständer, härteres Federbein, weniger Lenkerkröpfung, niedrigere Scheibe, ...), aber im Großen und Ganzen war das genau meine Art von Motorrad: dienstbar, nicht fordernd. Vielseitig, nicht extrem. Entspannend, nicht aufpeitschend.

Die aktuelle Suzuki V-Strom 1000 XT ist noch besser (sagen die Testkollegen) und noch hässlicher (sag ich). Ich durfte sie auch mal kurz fahren: im Feierabendverkehr nach Hause an Fronleichnam eine 2-Stunden-Runde, am Freitagmorgen zurück ins Büro. Was für ein herrlich unkompliziertes, ausgewogenes, zurückhaltendes Motorrad.

Und trotzdem wird sie im Vergleichstest gegen Multistrada 950, Africa Twin und 1090 Adventure Letzte (MOTORRAD 14/2017). Nicht zu fassen!