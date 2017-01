Des Motorrad hät mer früher uffs Kinderkarussell montiert”, flachst Kollege Werner „Mini“ Koch in breitestem Originalton Süd. Ein Lächeln relativiert die lästerliche Äußerung über die Optik der Honda CB 1000 R. Mini meint’s nicht böse. Denn im MOTORRAD-Urgestein schwingt die Begeisterung für Motorräder so unaufhörlich wie der Quarz in einer Atomuhr. Mini mag sie alle. Supersportler, Reisedampfer, Rennfeilen, Enduros – kein Konzept, für das er nicht nette Worte fände. Und was es nicht gibt oder gab, hat er selbst geschaffen. Etwa 30 Eigenbauten entstanden in den vergangenen 25 Jahren in seiner Werkstatt.

Nur eins mag Mini nicht: Mainstream und Show-Bikes. Etwa bayerische Zweiventil-Boxer, Honda CX oder Yamaha XT-Singles, die vom aktuellen Retro-Tsunami gelegentlich in fahrdynamisches Strandgut verwandelt werden. Gut, um Preise auf Customizer-Shows zu ergattern, sich auf der Landstraße aber manchmal so zickig benehmen wie Popstar Beyoncé beim Frühjahrsputz. Also, kein Flat-Twin, kein V2, kein Eintopf. Und: Funktion geht vor Optik. Statt nett servierten Schonkaffees ein kräftiger Espresso – eben die Honda Xpresso V4.