Den 20-seitigen Testbericht zu Honda Fireblade SP, Aprilia RSV4 RF, Suzuki GSX-R 1000 R, Ducati 1299 Panigale S, Kawasaki ZX-10RR, Yamaha YZF-R1M und BMW S 1000 RR lest ihr in MOTORRAD 9/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).

Hintergrundinfos zum Sturz im Video:

1. Zu diesem Zeitpunkt vor Beginn des eigentlichen Tests rollten alle Motorräder für die zunächst geplanten Fotofahrten auf Pirelli Dragon Supercorsa SP. Wie jeder Fahrer wusste, waren sie ganz neu, nicht vorgeheizt und sollten im Verlauf von drei ersten Besichtigungsrunden angefahren und –gewärmt werden.

2. Der Kollege, dem das Malheur passiert ist, ist ein erfahrener und normalerweise sattelfester Rennfahrer. Es war ihm jedoch nicht bewusst, dass man einen neuen Reifen nicht durch „Wedeln“ auf Temperatur bringen kann, sondern zunächst nur durch moderates Geradeausbeschleunigen und Bremsen. Die Betonung liegt auf „Geradeaus“.

3. Die Traktionskontrolle der Fireblade SP war eingeschaltet. Weil der kalte und neue Reifen – zumal in Schräglage – durch den kurzen Gasstoß rasch in hohen Schlupf geriet und die Räder aufgrund der langsamen Geschwindigkeit nur geringe stabilisierende Kreiselmomente aufbauten, war das Motorrad sehr schnell in einem heillos instabilen Zustand. Zu schnell für eine Traktionskontrolle, die über die Drosselklappensteuerung eingreift. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte nur eine Traktionskontrolle mit direktem Zugriff auf die Hinterradbremse das Problem lösen können. Ein solches System wird bisher nur in Automobilen verwendet (ESP).