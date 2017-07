Die Z 650 ist die viel bessere ER-6n. Sie hat alte Schwächen wie das träge Handling abgelegt. Dafür muss jetzt der Sozius stärker leiden als zuvor. Die Yamaha MT-07 hat nichts von ihren positiven Eigenschaften verloren. Kritik gibt's aber immer noch am Federbein. Beim letzten Aufeinandertreffen schlug die Suzuki SV 650 die MT-07 noch mit ihrer Ausgewogenheit. Aber wie sieht das jetzt in diesem Vergleichstest aus?



Den 14-seitigen Vergleichstest von Suzukis SV 650, Yamahas MT-07 und Kawasaki Z 650 lest ihr in MOTORRAD 6/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).