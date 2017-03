Der Samstag ist ausgebucht – Kehr­woche, Einkaufen, Baumarkt, Motorrad putzen, Werkstatt auf Vordermann bringen. An diesem einen Samstag allerdings verschob eine Meute leidenschaftlicher V-Männer die Pflichtübungen und brummten zum ­Motor­rad-Treffpunkt am Glemseck bei Stuttgart. Wie bestellt löste die Sonne den Nebel rund um die ehemalige Solitude-Rennstrecke auf und begrüßte die auf Achse angereisten Honda-Fans.

VFR 750 F mit 530.000 Kilometern

Rasch fand der Classic-Umbau Xpresso V4 ein gut gelauntes Publikum, das ­außerdem noch ein paar sensa­tionelle Sahnestückchen bestaunen durfte. Aus dem Odenwald war Jürgen Daun mit Sohn Frank angereist. Frank, bei Insidern für seine wunderschönen RC 30- und NSR 400-Umbauten bekannt, hatte für seinen Vater das Traummotorrad schlechthin auf die Räder gestellt – eine zur RC 166-Replika umgebaute Sechszylinder-Honda CBX 1000! Allein dieses handwerkliche Meisterstück war das frühe Aufstehen wert. Bruno Just aus Simmerrath, Vielfahrer auf einer VFR 750 F mit 530.000 Kilometern auf der Uhr, nutzte die Rückreise vom Bol d‘Or in Südfrankreich für einen Zwischenstopp am Glemseck, herzlich begrüßt von den Freunden der VFR-Szene.