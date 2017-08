Mit Angel Nieto hat die Motorradwelt 2017 schon wieder einen ihrer größten Helden verloren. Und wie schon Nicky Hayden Ende Mai in Italien wurde auch der Spanier Nieto jetzt auf Ibiza Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls.

Angel Nieto, Jahrgang 1947, ist 19 Jahre lang in der Spitzenklasse des Grand Prix-Sports mitgefahren, hat 90 Grand Prix gewonnen und 139 Mal auf dem Siegertreppchen gestanden. Durch seine Rennerfolge in den Klassen 50 bis 125 Kubik hat er sein Heimatland Spanien zu einer der bis heute dominierenden Motorrad-Rennsport-Nationen gemacht. Die stolze Zahl seiner Weltmeistertitel, nämlich 13, nahm Angel Nieto aus Aberglaube nie in den Mund. Er bezeichnete sich stattdessen stets als „12 plus 1-facher Champion.“

In seinem Nachruf reiht der Grand Prix-Veranstalter Dorna Angel Nieto „in die Annalen der Motorrad-Geschichte ein neben Namen wie Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Mike Hailwood und Phil Read.“ Dass nun einer wie Angel Nieto ausgerechnet durch einen unverschuldeten Auffahrunfall auf dem Quad ums Leben kommt, ist eine zynische Ironie der Geschichte.