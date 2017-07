Es ist der 28. September 2009. Für viele Motorradfahrer neigt sich die Saison allmählich dem Ende zu. Für Bernd Brand nicht. Der damals 35-Jährige ist ein Vollblut-Biker, fährt ausschließlich Motorrad. Im Sommer eine Kawasaki ZXR 750 mit selbst eingebautem 900er-Motor, im Winter eine Yamaha XT 600. Mit dem Einzylinder geschieht es. Eine Autofahrerin biegt links ab, übersieht den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bernd Brand bleibt keine Zeit zu reagieren. Im 90-Grad-Winkel schlägt die XT in die Seite des Pkw ein. Brand selbst wird über das Fahrzeug hinweg auf die Straße geschleudert. Unterarm und Schienbein sind gebrochen, die Lunge gequetscht, eine Arterie an der rechten Schulter gerissen. Per Hubschrauber wird der Schwabe in die Unfallklinik Tübingen transportiert. Er erholt sich schnell von den Operationen. Nur der rechte Arm macht ihm Sorgen. Test folgt auf Test. Am 12. Dezember dann die endgültige Diagnose: Plexusparese. Ausriss der für den Arm zuständigen Nerven aus der Wirbelsäule. Den Rest des Lebens wird Brand seinen rechten Arm nicht mehr willentlich bewegen können.

Klick: Die Prothese wird mit einem Kunststoffteil an den Lenker geklickt. Orthopädie-Spezialisten von Orthema wissen Rat „Mir wurde klar, dass ich mit dieser Behinderung künftig leben muss. Und es gab nur zwei Alternativen: Entweder ich bleibe liegen oder stehe auf“, erinnert sich Bernd an diese Zeit. Er stand auf. Lernte, als Rechtshänder mit links zu arbeiten und zu schreiben. Sich als Frührentner in die soziale Hängematte zu legen kam sowieso nicht infrage. Stattdessen schulte er in Rekordzeit auf Maschinenbautechniker um, arbeitete bald im neuen Job. Dank Computer-Arbeitsplatz voll einsetzbar und mit einem Automatik-Pkw unabhängig mobil. Nur ein Traum blieb: wieder Motorrad zu fahren. Im Internet fand der Ex-Biker zwar „viele jammernde Schicksalsgenossen, aber keine Lösung für mein Problem“, wie er heute sagt. Bis er auf die Webseite von Ortema stieß. Der Kontakt war schnell hergestellt. Hartmut Semsch, Geschäftsführer des in Markgröningen bei Stuttgart ansässigen Orthopädie-Spezialisten fährt selbst Motorrad (siehe Interview unten) und betreut seit Jahren Rennsport-Stars aller Disziplinen. „Den unbändigen Willen von Bernd Brand, wieder Motorrad fahren zu können, habe ich bereits beim Telefonat gespürt“, erinnert sich Semsch an das erste Gespräch. Die Kooperation läuft an.

Kombi-Instrument: Der Bremshebel rückt beim Bremsen auch die Kupplung aus. „Alles selbst gemacht“ Der Orthopäde fertigte eine Orthese an, der Maschinenbautechniker rüstete zeitgleich seine Neuanschaffung, eine KTM 990 Adventure, für das gemeinsame Vorhaben um. Gasgriff (mit geänderter Drehrichtung) und Vorderradbremshebel wanderten genauso an die linke Lenkerseite wie der nun in ein Karbongehäuse integrierte Anlasserknopf. Mit Zeige- und Mittelfinger wird die Vorderradbremse bedient, mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger die Kupplung. Pfiffig: Der Handbremshebel aktiviert beim harten Bremsen den mit einer Schraube verlängerten Kupplungshebel. Das wirkt wie eine Anti-Hopping-Kupplung und verhindert das Stempeln des Hinterrads. „Alles selbst gemacht“ resümiert Brand stolz. Dass er all dies ausschließlich mit der linken Hand erledigte, ist für ihn nicht mehr der Rede wert. Genauso wie der selbst gebaute Schaltassistent. Auch wenn er es in dieser Beziehung hätte leichter haben können. Doch: „Roller oder Automatik-Motorräder kommen für mich nicht infrage“, bleibt der Schwabe Hardcore-Biker.

Heimarbeit: Der Schaltassistent an der KTM stammt aus Bernd Brands Werkstatt. TÜV mit Bravour bestanden Selbst als ihm die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis auf ein Automatik-Bike reduzieren will, bleibt Brand stur. Nicht einmal die Einschränkung auf den Solobetrieb akzeptiert er. Letztlich besteht er das „Eignungsgutachten zur uneingeschränkten Nutzung des entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugs“ beim TÜV mit Bravour. Fünf Jahre nach dem Unfall darf Bernd Brand zum ersten Mal wieder legal auf der Straße ein Motorrad bewegen. Die Orthese wird weiter optimiert, erhält einen federbelasteten Zylinder, der das Karbonteil beim Beschleunigen oder Bremsen dosiert nachgeben lässt. Die auftretenden Kräfte fängt er mit der Schulter ab. Im darauf folgenden Jahr fährt Brand in die Dolomiten, vergangenen Sommer folgt die Krönung: zwei Wochen Motorradurlaub in Norwegen. Insgesamt 4.000 Kilometer spult er ab. Der 13-jährige Junior Finn – selbst im Trial auf zwei Rädern unterwegs – gastiert als Sozius auf der KTM, Gattin Claudia folgt auf ihrer Suzuki DR 650. Schmerzen an Arm oder Schulter? Bernd Brand winkt ab und grinst: „Das einzige, was nach der Tour wehtat, war der Hintern.“