BMW bejubelt eine weltweite Absatzsteigerung von 5,5 Prozent im ersten Vierteljahr 2017: 35.636 Motorräder und Großroller hat BMW von Januar bis März weltweit an Kunden ausgeliefert - neuer Rekord, so eine Pressemitteilung des Herstellers. Als besonders positiv werden darin die Verkaufszahlen aus Frankreich gewertet (3.696 Neumaschinen, plus 14,4 Prozent gegenüber 2016), aus Italien 3.463, plus 10,8 Prozent) und eben auch aus China.