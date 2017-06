In Deutschland gehören Polizeimotorräder von BMW zum Straßenbild. Jedes Jahr stellt die weiß-blaue Marke ihre neuesten Modelle auf RETTmobil, GPEC 2016, Interschutz etc. vor.

BMW R 1200 RT Firexpress

In Sachen Einsatzfahrzeuge sind Feuerwehrmotorräder eher rar. Auf der Interschutz 2015 stellte BMW folgende Modelle vor: die BMW R 1200 RT Firexpress und die BMW F 800 GS. Der Einsatz solcher Fahrzeuge ist in Städten sinnvoll, denn dort können Motorräder viel früher den Einsatzort erreichen als die großen Löschzüge. Die RT Firexpress rollt mit zwei Tanks mit je 25 Litern Wasser-Schaum-Gemisch an, welches mit einem 30 Meter langen Schlauch zur Brandbekämpfung verteilt wird. Blaulicht, Notlicht und Funksystem sind natürlich auch an Bord.