Das Weltall, unendliche Weiten. Doch offenbar ist man in nicht allzu ferner Zukunft selbst da nicht mehr sicher vor der BMW R 1200 GS und ihrem Boxermotor. Das zumindest scheinen Fotos nahezulegen, die BMW jetzt veröffentlicht hat. Oder besser gesagt Fotomontagen. Sie zeigen das lebensgroße BMW Konzeptmodell „Hover Ride“, zu Deutsch: Schwebe-Ritt.

Es ist zunächst im deutliche kleineren Maßstab entstanden als sogenanntes „Alternativmodell“, zusammengesetzt aus den 603 Teilen des seit Anfang 2017 im Fachhandel angebotenen Lego-Bausatzes einer BMW R 1200 GS (Preis 49,99 Euro, Lego-Artikel-Nr. 42063). Jetzt haben BMW-Azubis aus originalen Serienteilen einer echten GS den Schwebeboxer in Lebensgröße nachgebaut – „voll Emotion und kreativer Freude, jedoch ohne Anspruch auf technische Plausibilität“, wie es in einer BMW-Pressemitteilung ganz irdisch und nüchtern dazu heißt.

Das lebensgroße Orginalteile-Modell der BMW „Hover Ride“ wurde Mitte Februar in der „Lego-World“ in Kopenhagen vorgestellt. Im Anschluss wird es an unterschiedlichen Orten in Dänemark und später in der BMW Welt in München zu bewundern sein.