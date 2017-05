Übertragungszeiten von nur wenigen Millisekunden

So funktioniert’s: Fahrzeuge im Umkreis von mehreren hundert Metern tauschen bis zu zehn Mal pro Sekunde Informationen zu Fahrzeugtyp, aktueller Geschwindigkeit, Position und Fahrtrichtung aus. Lange bevor ein Motorrad für den Autofahrer und die fahrzeugeigenen Sensoren in Sicht kommt, wissen sie laut Bosch dank der Technologie: Achtung, ein Motorrad nähert sich. Das würde ein verbessertes, vorausschauendes Fahren ermöglichen. Die Krux: Damit das auch flächendeckend gilt, müssen sowohl Auto als auch Motorrad die Technik an Bord haben. Oder andersrum: Wer sie nicht hat, hat auch keinerlei Schutz.

Der Datenaustausch zwischen Motorrad und Auto soll auf Basis des am WLAN angelehnten Standards pWLAN (ITS G5) erfolgen. Das ermöglicht laut Bosch kurze Übertragungszeiten von nur wenigen Millisekunden zwischen Sender und Empfänger. Jeder beteiligte Verkehrsteilnehmer wäre so in der Lage, für das Verkehrsgeschehen wichtige Informationen zu generieren und zu senden.