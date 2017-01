Dagegen muten die seitengesteuerten und leistungsschwächeren SS 80 beinahe volkstümlich an, denn von denen sind über die Jahre fast 1100 aus der kleinen Fabrik in Nottinghams Haydn Street gerollt. Davon allein 460 mit Matchless-V-Twin. So eine hat Kurt Harries. Seit 17 Jahren. Ist er nun ganz oben angekommen? „Quatsch“, grinst der fidele Ruheständler, „aber ich weiß, was du meinst.“ Genau: die staunenswerten Rekordmeldungen über Auktions­preise aller möglichen Broughs, zuletzt ­jener erbarmungswür­digen Funde aus dem Bodmin-Moor in Cornwall. Selbst Kernschrott erzielt noch astronomische Summen, unter den Top Ten der teuersten Motorräder rangieren stets mehrere Broughs. Da fragt sich der un­bedarfte Beobachter natürlich, ob im ­Umgang mit einem solchen Teil ganz allmählich die Bodenhaftung verloren geht.

Diese Vermutung entkräftet Kurt mit umwerfender Freundlichkeit und länd­lichem Charme, auch die Kleiderordnung rund um seine Werkstatt verrät, dass er es eher mit Uwe Seeler hält: Normal ist doch am schönsten. Einerseits. Andererseits grenzt es eher ans Unnormale, was der gelernte Elektroinstallateur in seinem Leben schon alles restauriert hat. Kurt kann nichts schrecken, der macht aus einem Haufen Elend einen funktionstüchtigen Hingucker, und nachdem er seine Fähigkeiten unter anderem an einer seltenen 350er-Standard Geländesport von 1935 oder einem einst für den russischen Zarenhof gedachten Royal Ruby-Gespann von 1916 erprobt hatte, weckte ein verrosteter Brough-Torso sein Interesse. Der schlummerte bei einem befreundeten Händler in der Scheune. Und schlummerte... und schlummerte... Endlich wollte der Händler ein Haus bauen und griff zum Telefon. „Kurt, jetzt hol das Ding ab.“

Nur vom Feinsten

Eigentlich verbringen Kurt und Gattin den Urlaub schon ewig bei ihren geliebten Veteranen-Rallyes. Mit dem edlen Briten-Twin erweiterte sich ihr Spektrum noch mal beträchtlich, denn bereits seit 1958 sorgt der Brough Superior Club dafür, den Gebrauch dieser Motorräder zu fördern. So steht’s in der Vereinsordnung, und das fand Kurt klasse. Zumal diese Gentlemen nicht spaßen und ihre Veteranen wirklich fordern. Nebenher fördern sie – auch das verlangt die Vereinsordnung – das Überleben der raren Maschinen. So wie George Brough persönlich nach dem Krieg die ­Ersatzteilversorgung aufrecht hielt, so tun es heute die Mitglieder füreinander. Wer registriert ist, kriegt Teile und kann vorher in Listen stöbern, welche die Freunde anderer Vorkriegsveteranen zu Tränen rühren dürften. Davon erfuhr Kurt, als er 2001 sein erstes Brough-Treffen im holländischen Hengelo ansteuerte, und trat dem noblen Verein sofort bei. Gepäck­taschen, Lenker plus Armaturen hat er über den Club erstanden. „Aber alles ­haben die natürlich auch nicht.“ Diese komische Zielvorrichtung auf dem Scheinwerfer, zum Beispiel. „Das soll ja aus der Fliegerei kommen, von den Jägern. Na, egal, aber bis ich da das richtige Material gefunden hatte...“ Musste aber sein, denn mit so einem Ding ziert sich eine Brough Superior besonders gern.

Typisch für George Brough, den Ausstattungs-Spezialisten. Der Mann war kein überragender Techniker, zählte aber als Fahrer zu den großen englischen Pionieren und wusste, was auf der Landstraße zählt oder was bei Rekordfahrten schnell macht. Dreimal hintereinander hatte er auf Motorrädern seines Vaters ab 1910 die Fernfahrt von London nach Edinburgh gewonnen, als Erster brachte er 1922 einen Seitenventiler auf über 100 Meilen pro Stunde. Eine getunte SS 80. Jedem einzelnen Serienpendant bescheinigte er, auf Wunsch und gegen Aufpreis auch per Urkunde, dass es 80 Meilen (beziehungsweise 100 bei der ohv-SS) ging. Starker Tobak um die Zeit und himmelweit entfernt vom meisten, was sonst so rumfuhr. Das Genie von Brough bestand darin, seine Motor­räder so zu kon­figurieren, dass sie auch auf den damaligen Landstraßen schnell waren. Und ausdauernd. Darum kaufte er konsequent nur vom Feinsten. Enfield-Bremsen, Harley-Gabeln, Smiths-Uhren, Burman-Getriebe und so fort. Überall machte er seine gehobenen Qualitäts­ansprüche geltend, und wer die nicht erfüllte, wurde ab­gestraft. Sogar mit JAP ­legte er sich an, als deren 1934 einge­führter ohv-V2, der JTOS-Motor, mit ­Kinderkrankheiten nervte. Kurzerhand wechselte Brough für seine beiden SS-Modelle zu Matchless.