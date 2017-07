Michael Schumacher, ehemaliger Formel 1-Pilot und mehrfacher Weltmeister, fuhr nicht nur gern Harley-Davidson in seiner Freizeit und Scooter auf den Formel 1-Strecken, sondern probierte sich nach seinem Karriereende auch als Motorradrennfahrer. Im März 2008 trat er auf einer Honda CBR 1000 RR für das Team Holzhauer Racing Promotion beim "Racing for Fun" auf dem Pannonia Ring an. Und fuhr prompt als Dritter von 27 Startern ins Ziel. Außerdem fuhr er ein Rennen bei der "KTM-Trophy" mit, wurde Gesamtvierter und startete als Gast bei der IDM.