Ducati kann sein 90. Jubiläumsjahr mit einem Rekordabsatz beenden. 2016 verkauften die Italiener 55.451 Motorräder. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (54.809 Motorräder). Damit können die Italiener das siebte Jahr in Folge ein Absatzplus verbuchen.

Italien ist wieder ein wichtiger Ducati-Markt

Ducati hat es im vergangen Jahr geschafft allein in Italien 20 Prozent mehr Fahrzeuge abzusetzen. Damit ist der Heimatmarkt der zweitwichtigste Absatzmarkt für Ducati nach den USA und vor Deutschland. Mit 8.787 ausgelieferten Bikes ging aber jedes sechste Motorrad an einen Kunden in Amerika. Der deutsche Markt konnte immerhin um gut acht Prozent zulegen.

Ebenfalls gut liefen die Geschäfte außerhalb Europas. In China konnte Ducati den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln (+ 120 Prozent). In Brasilien legten die Motorradauslieferungen um 36 Prozent, in Argentinien um 219 Prozent zu.