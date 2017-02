Die Jugend fordert das Ausloten von Grenzen. So blieb das Thema „überhöhte Geschwindigkeit“ im Zusammenhang mit Kurven noch lange relevant. Eine Kehre zog sich so hinterhältig zu, dass ich die geliehene Suzuki GSX 750 mit gewaltigem Geschwindigkeitsüberschuss geradeaus über eine Bordsteinkante in den Wald brechen lassen musste. Links und rechts zischten die Bäume vorbei, ehe die Suzi zum Stehen kam. Schaden? Gestauchte Gabel, eingedellte Krümmer und ein Knick in der Psyche. Dessen Effekte wirkten leider nicht lange genug, um zu verhindern, dass ich in der Schweiz mit einer Yamaha FZR 750 aus einer Passkurve flog.

Ein Planet ohne Kurven wäre nicht nur sterbenslangweilig, sondern auch widernatürlich. Denn selbst die unendlichen Distanzen des Universums sind gekrümmt. Auch in der nicht immer gradlinigen Biografie des Autors waren Kurven von Anfang an so wichtig wie schockierend: Denn nicht alle Kurven habe ich gekriegt, viele endeten ungeschmeidig. Mal mit Fahrrad in einem Ford, mal mit Mofa an einer Mauer.

Kurven sind das Spiel mit dem Grenzbereich. Was du dich traust, was dein Motorrad kann, wo die Haftgrenze der Reifen liegt. Hier liegt die Chance für lebenslanges Lernen. Auf der Rennstrecke ganz besonders, weil hier für jene Fahrer, die Mut, Instinkt und Kraft mitbringen, meistens Sturzraum vorhanden ist. Und das Thema Kurve hinsichtlich Speed und Schräglage in eine neue Dimension gehoben wird. Wer keine Lust auf „learning by doing“ inklusive Stürzen hat, kann Kurvenkompetenz auch in Trainings erlangen. Was man hier über Blickführung, Ideallinie, Psyche und Fahrphysik lernt, ist von unschätzbarem Wert. Die wichtigste Schlüsselqualifikation aber lautet Erfahrung. Jede Kurve mehrt diesen Schatz.

Zu den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, denen das Motorrad samt Fahrer in Kurven ausgesetzt ist, gibt es ausreichend kompetente Quellen. In diesem Text soll es mehr um Erlebnisse gehen, die Fliehkraft und Gravitation auslösen. Seelisch, geistig, körperlich. Jeder Motorradfahrer weiß, wie beglückend es sein kann, anspruchsvolle Kurven schnell und unversehrt durcheilt zu haben. Der Ideallinie in Wechselkurven folgen zu können. Beweise dafür zu bekommen, dass man die Straße richtig gelesen, den Grip des Asphalts korrekt antizipiert, das Kurvenverhalten der eigenen Maschine einfach intus hat.

Manchmal bringen Kurven mich ans Ende meiner Kräfte. Dann leitet mich nur noch eine geheime Kraft aus Instinkt und Willen. Dann will ich nur noch ankommen und werde blind für die Überraschungen, die hinter jeder Biegung lauern können. Doch spätestens am nächsten Tag erlebe ich, welche Kraftquellen Kurven sein können. Weil sie Perspektivwechsel bedeuten und damit grandiose Reize für die Sinne.

Das Geniale ist: keine Kurve ist gleich. Selbst wenn du dieselbe Kurve mehrmals durchfährst, die Ideallinie präzisierst, an derselben Stelle rausbeschleunigst, fühlt sie sich eine Nuance anders an. Das Glücksgefühl der Kombination von Schräglage und Richtungsänderung ist intensiv. Und wenn ich als motorradfahrender Globetrotter schon drei Wochen Pisten in den Knochen habe, voll beladen und mit der besten aller Sozias hinter mir: Die Windungen der Wege machen immer noch und immer neu Freude. Selbst wenn die schwere Fuhre mal auf rutschigem Untergrund über das Vorderrad an den Pistenrand drängt. Und ich sie nicht wie früher mit jugendlicher Frische lastenlos allein auf dem Moped einfach durch einen Gasstoß oder eine Schleuderbremsung wieder in die richtige Richtung anstellen kann. Wenn nur noch eine Mischung aus zart umlegen, bremsen, auskuppeln oder runterschalten, jeden noch so feinen Anlieger nutzen und beten hilft.

Das große Lama in Bolivien

Und ja, auch Ausweichmanöver sind kleine Kurven. Hier sind besonders in den Weiten Afrikas, Asiens und Südamerikas immer wieder Kunststücke am Lenker gefragt, weil jeden verdammten Tag zahllose Lebewesen vor dein Vorderrad rennen. Den Hund im Himalaya konnte ich noch austricksen, das große Lama in Bolivien war fixer als meine Reaktionen. Die auf der traktionslos überflogenen Wellblechpiste ohnehin nicht geholfen hätten. Anschließend beschrieben wir ein paar hübsche Kurven in der Luft (siehe "Motorradreise Altiplano Chile und Bolivien"). Deren Folgen zu einigen Schlenkern in der Gesundheitsbilanz führten. Aber ist es nicht echte Kurvenliebe, wenn man auch nach Unfällen wieder aufsteigt und die Kehren wieder aufsucht? Die weiten, die engen, die sich zuziehenden, die sich öffnenden, die steil nach unten oder oben führenden? Eben all jene Kunstwerke zum schwindlig fahren.

Johannes Müller, jüngster Testredakteur bei MOTORRAD, drückt seine Liebe zum Kurvenfahren so aus: „Kurvenfahren ist die Essenz des Motorradfahrens, und in vielerlei Hinsicht eine Metapher für das Leben an sich. Eine Gerade mag die kürzeste, effizienteste Verbindung zwischen zwei Punkten sein. Eine Aneinanderreihung von Kurven aber ist die sinnlichste. Kurve, das ist das Spiel mit Schräglage und Grip, Risiko und Vertrauen. Unendlich tief kann man in dieses Spiel eintauchen. Und man kann vor Kurven genauso wenig flüchten wie vor dem Leben. Die perfekt getroffene Kurve ist ein bis ins kleinste Detail durchorchestrierter Vorgang: Vorausschauend den Weg sichten, Linie zurechtlegen, Geschwindigkeit anpassen, einlenken, die Linie halten, Korrektur, wenn nötig. Und dann im richtigen Moment Gas. Jeder einzelne dieser Aspekte will geübt sein. Im besten Fall stellt sich der Flow ein, Schwerelosigkeit, das ‚Ich’ verschwindet, Fahrer und Kurve werden eins. Ein Moment höchsten Glücks.“ Applaus, Johannes!