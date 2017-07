180 Jobs laut Gewerkschaftsangaben

Besonders schmerzhaft für Harley-Davidson: Noch schlechter sieht es auf dem Heimatmarkt in den USA aus, minus 7,9 Prozent im ersten Halbjahr. Und die Tendenz ist weiterhin fallend. Im zweiten Quartal betrug der Rückgang der US-Verkäufe sogar 9,3 Prozent.

In Europa sieht die Lage noch etwas besser, aber auch nicht rosig aus. Hier hat Harley-Davidson in der ersten Jahreshälfte 2017 nur um 1,2 Prozent weniger Bikes verkauft als im Vorjahreszeitraum: 27.397 waren es in den europäischen Ländern. Der Halbjahresumsatz brach entsprechend der weltweit schlechten Verkäufe um rund zehn Prozent ein. Als Folge stehen Stellenstreichungen an. Laut US-Zeitungsberichten vom Dienstag, 18. Juli 2017, sollen in den Harley-Davidson-Werken Kansas-City (Montage) und Menomee Falls (Motoren und Antrieb) 180 Jobs wegfallen. Die US-Medien berufen sich dabei auf Gewerkschaftsangaben.