Helm fürs Glemseck 101 2017

Auch letztes Jahr diente ein Bell-Helm als Basis, aber die speziell herausgeputzten Helme waren limitiert. „In diesem Jahr wird das helmade x Glemseck 101 Helmdesign nicht limitiert und kann zum Event auf der Website helmade.com in 3D im individuellen Style designt werden“, so die Meldung vom Hersteller.

Über helmade (Eigendarstellung)

So wie die ersten Helmdesigns auf den Rennstrecken dieser Welt entstanden sind, so ist es auch helmade. Gegründet im Jahr 2015 aus der Begeisterung für Design und Individualität, hat sich die Marke helmade zum Ziel gesetzt, den Weg einen neuen Helm zu kaufen zu revolutionieren. Ein einzigartiges, individuelles und handgefertigtes Produkt, das von einem selbst designt wurde. Hierzu hat das junge Unternehmen das weltweit einzige Online Helmdesign Tool entwickelt. Auf www.helmade.com hat man die Möglichkeit einen Helm in 3D zu designen und direkt online zu bestellen. In nur vier Wochen bekommt man das selbst designte und handgefertigte Produkt nach Hause geliefert. Dabei ist es auch möglich den vorhandenen Helm einzuschicken.