Jede Jahreszeit hat ihre Bilder. So gerne man sich in der kalten Jahreszeit am Anblick von Frau und Kindern erwärmt, wechselt im Sommer die Interessenlage.

Bevor da etwas schiefgeht und unter Umständen Insektenleichen oder gar Kratzer Ihre Maschine verunzieren, machen Sie lieber gleich ein Foto.

Noch besser: Lassen Sie Ihre Frau eines machen, von Ihnen und der Maschine. Etwa, wie Sie zärtlich den Arm um ihren Tank legen oder ihr tief in die Doppelscheinwerfer blicken ...