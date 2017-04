Österreichs Polizei hat ihren Fuhrpark um 105 neue Hondas aufgestockt. Ende April wurden die Maschinen in Wien feierlich übergeben, berichtet Honda auf seiner österreichischen Presse-Website. Bei den neuen Maschinen handelt es sich um die universell einsetzbaren Modelle Honda NC 750 X und VFR 800 X Crossrunner, die sich gut für den Einsatz in dichtem Verkehr von Ballungsräumen eignen. Wenn es aber mal richtig flott gehen muss, können Österreichs Beamte künftig auch auf große Reiseenduros vom Schlag der Honda VFR 1200 X Crosstourer zurückgreifen.

Der Einsatz von Honda-Motorrädern hat in Österreich Tradition. Schön in den 70er-Jahren fuhr die damalige „Gendarmerie“ Honda CB 360. Und vor einigen Jahren wurden im großen Stil Transalps in der Alpenrepublik in Dienst gestellt. Für sehr schnelle Einsätze kann die Polizei auch immer noch einige CBR 1100 XX Super Blackbirds mit bis zu 300 km/h über die Autobahn scheuchen. Die Über-Amseln (deutsch für „Super Blackbird“) sind übrigens getarnt, sie tragen Zivil.