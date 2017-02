MOTORRAD-Leser Helmut Blesing versteht die Welt nicht mehr. Im April hat er sich eine nagelneue Yamaha MT-09 Tracer­ zugelegt. 10.000 Kilometer soll der tourentaugliche Dreizylinder laut Hersteller wartungsfrei abspulen können. Trotzdem sagt der Händler, dass die Maschine jedes Jahr eine Inspektion zu absolvieren hat. Blesing wundert sich: „Wem nützen 10.000-Kilometer- oder 15.000-Kilometer-Intervalle, wenn eh jährlich eine Wartung durchzuführen ist, egal ob man nur 2.000 oder 5.000 Kilometer gefahren ist?“ Gute Frage, nächste Frage: Was tut sich da eigentlich aktuell an der Wartungsfront? Um dem auf den Grund zu gehen, hat ­MOTORRAD eine Umfrage bei den neuzulassungsstärksten Marken (Januar bis Juli 2016) in Deutschland gemacht. Fazit: Der Branchentrend geht zu gestreckten Service-Takten (siehe Tabelle) – bei einigen Ducati- und KTM-Baureihen sind es sogar bis zu 15.000 Kilometer. BMW hat vor knapp zehn Jahren das sogenannte dynamische Servicekonzept eingeführt: Die Kundendienstanzeige im Display schlägt – gespeist von den Fahrzeugdaten – Alarm, sobald die Fahrt in die Werkstatt fällig ist. Bei Autos ist dies seit Jahren schon gang und gäbe. Der Bordcomputer hat das letzte Wort – ganz gleich, welche Inspektionsvorgaben laut Hersteller auf dem Papier stehen.

MOTORRAD-Leser fahren am meisten Tatsache ist aber auch: Die durchschnitt­liche Jahresfahrleistung von Bikern ist hierzulande in den letzten 20 Jahren insgesamt rückläufig. Sie liegt derzeit laut Allensbacher ­Institut für Demoskopie bei 4.770 Kilometern pro Jahr. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) weist jedoch nur knapp 2.350 Kilometer als durchschnittliche Fahrleistung von Motorrädern pro Jahr in Deutschland aus. Der Grund für diesen vermeintlichen Widerspruch: Statistik zählt, rechnet aber nicht nach. Die KBA-Erhebung basiert auf den bei der Hauptuntersuchung abgele­senen Kilometerständen von Fahrzeugen. Zweit- oder Drittmotorräder des jeweiligen Halters und die damit gemachten Kilometer fallen somit durch das Behörden-Raster. Befragt man dagegen die MOTORRAD-Leser als harten Kern der ambitionierten Biker, so kommen deutlich höhere Fahrleistungen zustande: Sie liegen stabil um die 7.600 Kilometer pro Jahr, wie die ­Ergebnisse der Befragungen bei der Leserwahl zum „Motorrad des Jahres“ belegen. Selbst dieser Spitzenwert bei der Kernklientel ist jedoch um einiges davon entfernt, was die meisten Motorradhersteller aktuell als kilometerabhängigen Wartungsrhythmus festgelegt haben. Das mag den absoluten Vielfahrer freuen. Bei den Zweirad-Normalos bleibt die Jahreskilometerleistung meistens unter den gesetzten Wartungspunkten. Deshalb verlangen alle Marken ohne Wenn und Aber eine jährliche Durchsicht, wenn der Tacho das Intervallziel noch nicht anzeigt. Diese ist vom Arbeitsumfang her in etwa vergleichbar mit einer normalen kleinen Inspektion.

Vorgabe zum Ölwechsel kommt vom Motorradhersteller Fester Bestandteil bei allen Herstellern: ein Ölwechsel, unabhängig von den gefahrenen Kilometern. Völlig übertrieben, wie nicht nur MOTORRAD-Top-Tester ­Karsten Schwers meint. Auch ein KTM-Händler bestätigt dies. Warum das so ist, verrät er hinter vorgehaltener Hand: „Am Öl wird richtig Geld verdient.“ Auf der Rechnung für den Kunden steht in der Regel mehr als das Vierfache dessen, was im Einkauf dafür bezahlt werden muss. Die Werkstätten deshalb pauschal als Raffkes und Gierschlünde anzuprangern, ist aber nicht gerechtfertigt – die Vorgabe zum jährlichen Ölwechsel kommt schließlich vom Motorradproduzenten. Dies kann man durchaus als Zuckerstückchen für die Vertriebsorganisa­tion deuten: Denn die meisten Marken ­geben ­ihren Händlern pro verkaufter ­Maschine ­eine gewisse Umsatzgröße vor, die mit ­Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung insgesamt zu erzielen ist. 2.600 Euro muss zum Beispiel ein KTM-Käufer unter dem Strich auf den Tresen legen, damit der Händler diese Vorgabe erfüllt. Rund um den obligatorischen Ölwechsel gibt es noch mehr Ungereimtheiten: Mal steht der gleichzeitige Ölfilterwechsel im Lastenheft, so zum Beispiel bei Harley-Davidson und Ducati. Und mal eben nicht – ­etwa bei Hondas Africa Twin oder bei Yamahas Bestseller MT-07. „Das ist keineswegs sinnvoll“, räumt ein Yamaha-Händler durchaus selbstkritisch ein. Doch der gute Mann hält sich in der Regel an die Werksvorgaben. Der Grund: „Steht nur ein Posten auf der Rechnung, der nicht auf dem Wartungsplan steht, schlagen die Kunden Alarm.“ Er rät zum gleichzeitigen Filterwechsel, ist aber deshalb in der Zwickmühle. Da kann man nur sagen: Liebe MT-07-Fahrer, auf die fünf oder acht Euro für den Filter kommt’s dann wirklich nicht mehr an.

Jährliche Inspektion hat durchaus ihren Sinn Wer sich in die jeweiligen Wartungspläne versenkt, der stellt sich mehr als einmal die Frage nach Sinn oder Unsinn der vorgeschriebenen Maßnahmen. So müssen bei der Triumph Bonneville T 100 alle vier Jahre – ungeachtet des Kilometerstands – die Kraftstoffschläuche ausgewechselt werden – Kostenpunkt um die 250 Euro. „Eine Sichtprüfung würde zunächst reichen“, gibt ein Triumph-Händler freimütig zu. Ihm erschließt sich ebenfalls nicht so recht, warum laut Triumph alle 20.000 Kilometer der Benzinfilter fällig sein soll. „Bei der Bonnie halten sich die Kosten mit rund 30 Euro noch im Rahmen“, sagt er. Bei anderen Triumph-Modellen sei man aber mit bis zu 90 Euro dabei. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Eine jährliche Inspektion hat durchaus ihren Sinn. Man ist einfach besser unterwegs, wenn alle sicherheitsrelevanten Bauteile vor dem Start in die neue Saison überprüft sind. Und: Weil immer mehr Biker nicht nur ein, sondern zwei, drei oder mehr Motorräder besitzen, nimmt die Zahl der Standschäden zu. Ein typisches Beispiel sind Gabeldichtringe. Hat an ihnen der Zahn der Zeit genagt, reicht eine Bewegung, und sie reißen. Keine besonders angenehme Vorstellung, mit verölter Vorderradbremse noch wirkungsvoll verzögern zu müssen.

Inspektionsintervalle der Bestseller

BMW R 1200 GS. Fahrzeuggestützte Anzeige je nach Fahrleistung und Fahrverhalten sowie Einsatz im Instrumenten-Display. BMW R 1200 GS* Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 500-1.200 oder bei Kilometer 5.000 10.000 15.000 20.000 1,2 0,75 1,2 1,4 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten fahrzeuggestützte Anzeige je nach Fahrleistung und Fahrverhalten sowie Einsatz im Instrumenten-Display Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe nein *Beispiel bei 5.000 km/Jahr

Yamaha MT-07. Yamaha MT-07 Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,3/1,6 oder bei Kilometer 10.000 20.000 30.000 40.000 2 2,5 2 2,5 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle zwei Jahre Haupt-/Radbremszylinder-Dichtmanschetten tauschen, nach Sichtprüfung alle vier Jahre Bremsschläuche wechseln Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe nein

Honda CRF 1000 Africa Twin. Honda CRF 1000 Africa Twin Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 0,8/1,6 oder bei Kilometer 12.000 24.000 36.000 48.000 1,6 3,1 1,6 3,1 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten zusätzliche Arbeitszeit, z.B. um Ventilspiel zu prüfen oder Bremsbelag zu ersetzen, ist nicht enthalten Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe nein

KTM 690 SMC R. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1000km. KTM 690 SMC Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,2/3,3/4,0 (alle zwei Jahre) oder bei Kilometer 10.000* 20.000 30.000 40.000 3,3 4,0 3,3 4,0 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle zwei Jahre sämtliche Schläuche und Manschetten auf Risse/Dichtigkeit prüfen, Zündkerzen wechseln Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe ja *oder nach jedem Sporteinsatz

Harley-Davidson Softail Slim. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1600km. Harley-Davidson Softail Slim Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.600 2,2/1,4 oder bei Kilometer 8.000 16.000 24.000 32.000 1,4 2,1 1,4 2,3 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten bei 48.000 km 4,7 Std. Arbeitszeit; alle zwei Jahre Zündkerzen wechseln, andere Verschleißteile/Flüssig­keiten nach Bedarf Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe nein

kawasaki ER-6n/f. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1000km. Kawasaki ER-6n/f Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,0-1,2/0,5 oder bei Kilometer 6.000 12.000 18.000 24.000 0,5 1,5-1,8 0,8 2,0-2,2 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle vier Jahre Brems-schläuche, -leitungen, -dichtungen ersetzen, alle fünf Jahre Benzinschlauch ersetzen Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe nein

Ducati Scrambler. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1000km. Ducati Scrambler Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,2/1,2 oder bei Kilometer 12.000 24.000 36.000 48.000 3,2 4,5 3,2 4,5 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle fünf Jahre Austausch Zahnriemen; zusätzlicher Arbeitsaufwand für Wechsel von Flüssigkeiten und Vorderradgabelöl Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe ja

Suzuki SV 650. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1000km. Suzuki SV 640 Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,4/1,6-1,8 oder bei Kilometer 12.000 24.000 36.000 48.000 2,1 3,3 2,1 3,3 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle vier Jahre Benzinleitungen und Bremsschläuche erneuern; zusätzlicher Arbeitsaufwand für Wechsel Bremsflüssigkeit Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe ja

Triumph Bonneville T100. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 800km. Triumph Bonneville T100 Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 800 1,2/1,2 oder bei Kilometer 10.000 20.000 30.000 40.000 1,45 3,30 1,45 3,65 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle 20.000 km Luftfilter, Zündkerzen, Nockenwellendeckeldichtung und -schraubendichtung wechseln Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe ja

Husqvarna 701 Supermoto. Erstinspektion/jährliche Inspektion: 1000km. Husqvarna 701 Supermoto Kilometer Arbeitszeit in Stunden Erstinspektion/ jährliche Inspektion 1.000 1,2/3,3/4,0 (allle zwei Jahre) oder bei Kilometer 10.000* 20.000 30.000 40.000 3,3 4,0 3,3 1,0 Wichtigste laufleistungs- und zeitabhängige Arbeiten alle zwei Jahre sämtliche Schläuche und Manschetten auf Risse/Dichtigkeit prüfen, Zündkerzen wechseln Abweichende Intervalle je Marken-Baureihe ja *oder nach jedem Sporteinsatz