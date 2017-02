Aber Klischees und Vorurteile müssen nicht zwangsläufig negativ behaftet sein, schließlich greifen die Vereinfachungen auch in positiver Hinsicht. Made in Germany, Passione italiana oder American Way of Life – die Hersteller bedienen sich bewusst der Sonnenseite der Pauschalierungen. Oder anders ausgedrückt: Die nationale Identität wird als Instrument zur Imagebildung gezielt genutzt: amerikanische Freiheit, deutsche Gründlichkeit, italienische Begeisterungsfähigkeit, britische Eigenständigkeit oder japanische Perfektion.

Längst wird global produziert

Allerdings: Die Welt ist kleiner geworden, nationale Grenzen verwischen zunehmend. Nicht nur Zulieferteile werden längst weltweit zugekauft, selbst ganze Modellpaletten entstehen mittlerweile außerhalb der Stammwerke. BMW produziert die jüngst vorgestellte G 310 R in Indien, Triumph baut die Modern Classic-Reihe in Thailand, die japanischen Hersteller produzieren ohnehin längst an über die ganze Welt verteilten Standorten. Und selbst Harley fertigt beispielsweise die Street 750 in Indien. Kommuniziert wird das nur verhalten. Weshalb, zeigt das Beispiel China. Ohne gewachsene Firmenhistorie und mit zweifelhaftem Ruf in Sachen Produktqualität tun sich selbst Branchenriesen wie Zongshen oder Shineray schwer. Unter eigenem Namen bekommen die Chinesen keinen Fuß in den internationalen Markt, bedienen sich daher europäischer Kooperationspartner mit einschlägiger Historie wie Benelli oder SWM. Der Erfolg hält sich trotzdem in Grenzen.

Was zu der Frage führt: Wie viel nationale Identität steckt eigentlich noch in den Bikes der wichtigsten Herstellerländer? MOTORRAD hat die gängigen Stereotypen über länderspezifische Eigenheiten auf motorradonline.de zur Wahl gestellt. Knapp 2.000 User stimmten ab, die Ergebnisse sehen Sie in diesem Artikel. Ist eine Harley also amerikanischer als eine BMW deutsch? Kann ein Guzzi-Käufer auch ohne den ADAC leben? Kennt der Suzuki-Pilot seine Werkstatt nur vom Hörensagen? Und was legt der Triumph-Besitzer beim Parken unters Motorrad?