Marc Marquez ist dreifacher MotoGP-Weltmeister, also eher an Slicks als an Spikes gewöhnt. Wobei der Junge schon einige Erfahrungen im Gelände gesammelt hat, sich daraus sogar teilweise seinen Fahrstil abgeleitet hat. Nun sitzt er in Kitzbühl also auf einem Großroller, der auf Spikes im Schnee bewegt werden will.

"We are riding the new scooter X-ADV", - immerhin wissen wir jetzt sicher, wie der Modellname ausgesprochen wird: Ikseydiwie. Und nicht "Ksadf" wie so manch sprechfauler Kollege nuschelte. Und welch Überraschung, der neue Roller gefällt dem Honda-Werksfahrer: "It's a real SUV and I enjoyed a lot riding on the snow with the spikes and everything (...)."