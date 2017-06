Der 46-Jährige zog sich neun Rippenbrüche zu und wurde per Hubschrauber in eine römische Klinik geflogen, wo er zunächst auf der Intensivstation behandelt wurde, da bei dem Sturz auch die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde. Akute Gefahr besteht nach Angaben der Ärzte nicht, Max Biaggi sei wach und ansprechbar. Landsmann Valentino Rossi, selbst erst vor kurzem beim Motocross zu Schaden gekommen, ließ seinem langjährigen erbitterten Rivalen die besten Genesungswünsche ausrichten.