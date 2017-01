Genau genommen war es Zufall. In der Redaktionsgarage blieben an jenem Abend drei Mopeds stehen. „Wie geil! 'Ne Ducati XDiavel S, 'ne BMW R nineT und eine Triumph Street Triple“, freute sich FUEL-Girl Iris. „Ich weiß, Mädels, wir wollten heute Abend eigentlich feiern. Aber was spricht gegen eine Spritztour durch die Nacht? Ich frag mal bei der Fuhrpark-Überwachung, ob's klar geht. Die Seele aus dem Leib tanzen können wir uns später immer noch.“ Caro und Bianca waren sofort Feuer und Flamme.

An Mut fehlt es ihr nicht. Die durchtrainierte 23-Jährige hat zwar im Vergleich zu Vollgas-Junkie Iris und Sonnenschein Bianca die längsten Arme. Doch ob das der entscheidende Vorteil ist, um die Ducati XDiavel S mit ihren 156 PS in Schach halten zu können? Beim Wenden muss man sich auf jeden Fall strecken – der Lenker ist ein gefühltes Fußballfeld weit weg. Für Caro allerdings bestehen zwischen dem Powercruiser und ihrer 250er-KTM kaum Unterschiede: „Ach komm, die wiegt halt nur drei Zentner mehr. Der kernige Puls und die Power des V2 machen richtig an. Egal, was der Drehzahlmesser zeigt, die Ducati schießt einen wie ein Katapult vorwärts. Irre! Da können die Typen heute Abend einpacken, ich habe meinen Partner für diese Nacht schon gefunden. Guckt mal, Mädels, was die Ducati für einen fetten Hinterreifen hat. Dafür fährt sie recht normal. Und dieses farbige Display, sehr stylish. Am witzigsten finde ich aber die Sitzposition. So'n bisschen wie in einem Ruderboot mit durchgestreckten Beinen. Nach jedem Losfahren muss ich erst mal checken, wo die Füße hinmüssen. Verrückt! Aber total abgefahren.“ Iris hat sich die BMW geschnappt und ist sich noch unsicher. Ob der Boxer der BMW R nineT wirklich taugt, sie beständig bei Laune zu halten?

Zweizylinder boxt los wie Muhammad Ali

Mittlerweile werden die ersten Volltrunkenen der Nacht mutig und baggern, was die Komplimenten-Schatulle so hergibt. Bianca reicht's: „Auf Anmach-Sprüche hab ich keinen Bock! Lasst uns zur nächsten Bar fahren.“ Noch während sie das sagt, schwingt sie ihr Bein über die Street Triple. Kein Zweifel, die ideale Begleitung für die Nacht hat sie mit der Britin bereits gefunden. Iris und Caro schauen verdutzt, grinsen sich an, Schulterzucken. Los geht's. Vor der Bar angekommen, streifen die drei ihre Helme ab, schütteln die Haare in den Nachtwind. Martin, ein Gast, der an einem der Außentische sitzt, fallen fast die Augen raus. Drei Blondinen! Doch er zeigt auf die Ducati und ruft: „Wo habt ihr denn diese sensationelle Alufelge her? Ist die original? Überhaupt: Von Weitem dachte ich, da hockt bestimmt ein fetter alter Sack drauf. Und jetzt das.“

Martin hat nur Augen für die rassige Italienerin. Iris fühlt sich mit ihrem bayerischen Brathahn in schlechtes Licht gerückt: „Martin, ich glaube, als du geboren wurdest, waren BMW-Mopeds noch für Leute mit Lederhose und Saubart am Hut. Ich hab mich auch immer gefragt, wie man sich früher in die Sättel von Motorrädern schwingen konnte, die sie Gummikühe nannten. Aber die BMW R nineT gehört wie wir selbst einer neuen Generation an – exzellentes Aussehen, wunderbare Kurven, Charakterstärke. Zudem ein bisschen frech, ziemlich edel und nicht auf den ersten Blick einzuschätzen. Bis zum ersten Dreh am Gasgriff: Der Zweizylinder boxt los wie Muhammad Ali in seinen besten Jahren. Bei diesem Sound möchte man sich die ganze Zeit daneben benehmen und im Leerlauf den Motor aufbrüllen lassen. Hier, setz dich selbst mal drauf und zupf im Stand am Gas.“