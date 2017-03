Immer leichter dank exotischer Materialien, immer stärker dank fortschreitender Technik, immer extrovertierter, immer authentischer, immer ... Halt, stopp, nicht nur die Superlative zählen. Braucht es wirklich eine neue 200-PS-Rakete, wo es doch seit Jahren an guten Maschinen in der Mittelklasse fehlt? MOTORRAD stellt die Neuheiten 2017 vor – und ordnet ein.

Wie es jetzt aussieht, hat Piaggio aber die Absicht weiterzumachen – und diese Absicht hat zwei Namen: Aprilia Shiver 900 und Aprilia Dorsoduro 900, beide basierend auf dem alten 750er-V2, und beide sind richtig knusprig. Vor allem die Shiver hat sich vom Mauerblümchen zum echten Hingucker gewandelt und passt mit ihren 900 Kubikzentimetern und 95 PS perfekt in die 2017 weiter erblühende Mittelklasse. Auch wenn sie dort bestimmt nicht der neue Zulassungskönig wird, dürfte sie vom Erfolg bekannterer Modelle profitieren. Und so könnte die Shiver für Aprilia das werden, was eine RSV4 schon per Definition niemals werden kann: die Cash-Kuh, welche die Marke am Leben erhält und den großen Sport des kleinen Herstellers erst möglich macht.

Aprilia ist, wie auch Moto Guzzi seit elf Jahren Teil des Piaggio-Konzerns, haben den Glamour-Faktor praktisch mit der Muttermilch eingesogen, fahren Superbike-WM und sogar MotoGP, haben mit der RSV4 wohl das schärfste Basis-Superbike am Start und mit der Tuono V4 1100 den Feger unter den Naked Bikes, bieten in beiden Motorrädern einen echten leibhaftigen V4-Motor – und dennoch: Ohne Motorrad-Mittelklasse würde man in Noale vermutlich nicht überleben. Warum? Weil so ein Supersportler und die davon abgeleitete nackte Kanone zwar gut fürs Image sind, aber nicht für Umsatz und Rendite. Und weil die Meldung des vergangenen Sommers, Aprilia würde keinen V2 für Euro 4 homologieren, zumindest unter Experten die Frage aufkommen ließ, ob Piaggio die Konzerntochter aufgeben wird.

BMW

Knapp 1.500 Motorräder verkauft Aprilia jährlich in Deutschland, bei BMW sind es stramm über 22.000*. Das hat, so darf man vermuten, nicht nur mit dem Image der Marke zu tun, sondern auch mit dem Modellprogramm. Es gibt nicht viel, was es nicht gibt bei den Bayern. Und wenn doch, dann gibt es das eben demnächst. Wie zum Beispiel eine Einsteiger-BMW in Form der neuen G-310-Baureihe, von der vor einigen Monaten der Roadster präsentiert wurde und nun die GS nachgeschoben wird. Allerdings: Wann die G-Modelle bei den Kunden in der Garage stehen werden, ist weiter offen. Bis zu den Händlern schaffte es die G 310 R zwar schon, musste dann aber zurück ins Werk. Da ist offenbar allerhand schiefgelaufen. Die kleine GS soll nun erst im Sommer kommen. Und wenn wir schon bei den Münchner Verspätungen sind: Dass die neue bayerische Mittelklasse der F-Baureihe noch nicht in den Startlöchern steht, war so wohl auch nicht geplant. Hier ist es vor allem die Motorenfrage, die lange ungeklärt blieb. BMW und Motorenlieferant Rotax waren sich, wie man hört, über die Modalitäten bezüglich des famosen Paralleltwin mit 900 cm3 und 270 Grad Hubzapfenversatz, der einst die Husqvarna Nuda befeuerte, nicht einig.

So, das waren sie dann aber schon, die kleinen Unzulänglichkeiten im BMW-Programm. Okay, die Cruiser fehlen noch, aber auch die werden bald kommen. Der Rest ist komplett und spannend. Man sieht es den Münchnern daher nach, dass der 2017er-Jahrgang eher modellgepflegt daherkommt. Denn, Hand aufs Herz: Euro 4-Updates wie bei der S 1000 R-Baureihe, R nineT-Varianten (mit Pure, Racer und Urban G/S) und neue GS-Sonderausstattungslinien – das sind, technisch betrachtet, doch eher Fingerübungen. Aber nicht, was das Design angeht. Da haben Design-Chef Edgar Heinrich und seine Truppe ganze Arbeit geleistet. Schufen maximale Charaktere mit minimalen Mitteln. Das beste Beispiel dafür ist die neue G 310 GS, die sich gerade mal in Vorderradgröße, ein wenig Plastik und etwas längeren Federwegen von der G 310 R unterscheidet, aber dennoch einen komplett anderen Auftritt hinlegt. Auch auf einen Klassiker wie die R nineT Racer haben sicher viele gewartet – selbst wenn sie sich durch kaum mehr als die Halbschale von der R nineT Pure abhebt. Etwas anders liegt der Fall bei der K 1600 Bagger, die vor allem die Amis beglücken soll. Aber vielleicht schwappt ja auch diese Welle demnächst nach Europa.

*Stand November 2016