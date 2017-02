In Frankreich nahm der Markt um 6,6 Prozent zu. Mit 163.335 neu zugelassenen Motorrädern liegen die Franzosen damit auf Platz drei, gefolgt von den Spaniern, die 155.003 Exemplare in ihrer Neuzulassungsstatistik verbuchen (+ 17 Prozent!) und den Briten, die mit 119.889 Fahrzeugen um 13,4 Prozent zulegten.

Laut des Verbands Europäischer Motorradhersteller (acem) wurden 2016 in Deutschland 174.624 Motorräder neu zugelassen. Der Verband fasst unter dem Begriff „Motorräder“ alle Fahrzeuge mit zwei oder drei Rädern und mehr als 50 cm³ zusammen. Das sind satte 15,1 Prozent Plus im Vergleich zu 2015.

Platz 1 für Deutschland ab 500 cm³

Bei den Motorrädern ab 500 cm³ Hubraum liegt Deutschland sogar auf Platz 1. Bei den Motorrädern zwischen 500 und 1.000 cm³ liegt die BRD (60.774 Exemplare) nur knapp vor Frankreich (60.635 Exemplare), in der Kategorie über 1.000 cm³ ist der Unterschied mit 44.506 Einheiten in Deutschland zu 30.676 Einheiten in Frankreich aber deutlicher.

Insgesamt nahmen die Zulassungszahlen in der Europäischen Union um 13,3 Prozent zu – 1.009.529 Einheiten waren es 2016, im Vergleich zu 891.219 Einheiten in 2015.

Quelle: acem