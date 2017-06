Den Sozius durch einen Wheelie abwerfen? Passiert schnell. Der Vorteil beim Stoppie: Der Sozius-Abwurf bleibt nicht unbemerkt. Beim Bremsmanöver auf dem Gelände des Baden Airpark stieg MOTORRAD Online-Redakteurin Dina Dervisevic aber nach Absprache auf und ab. Top-Tester Karsten Schwers führte Vollbremsungen mit und ohne Sozius, mit und ohne Elektronik vor.

In der Stadt Chieri (in der Nähe von Turin) hatte er bemerkt, dass seine Frau, nicht mehr hinter ihm saß. Die Polizei fing daraufhin an, die Strecke abzusuchen, die der Motorradfahrer zurückgelegt hatte. Nach einigen Minuten erreichte ihn aber ein Anruf von einer unbekannten Nummer: "Du bist ohne mich losgefahren, du hast mich in Moncalvo d'Asti vergessen!" Die Frau war freilich sehr aufgebracht - vor allem vor dem Hintergrund, dass ihr Gatte erst nach rund 40 Kilometern bemerkte, dass ihm etwas fehlt. Die Frau ist also nicht gestürzt und damit auch nicht verletzt, ob es in der Ehe nun aber krankt, dazu liegen uns keine Informationen vor.

Mit viel gutem Willen, kann man den Vorfall aber auch als Kompliment für die Sozia sehen: Nur bei einer besonders guten Beifahrerin - oder Beifahrer - fällt der Unterschied zwischen allein und zu zweit fahren nicht auf.