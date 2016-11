Sitzproben auf der EICMA 2016

Motorräder für kleine Frauen

Niedrige Sitzhöhe, schmale Sitzbank, leichtgängiger Kupplungshebel - welche Motorräder eignen sich für kleine Frauen (und kleine Männer)? Und welche nicht? Wir sind über 40 Modelle auf der EICMA 2016 Probe gesessen.

MOTORRAD online-Redakteurin Dina Dervisevic misst stolze 1,58 Meter. Da gestaltet es sich manchmal schwer mit dem Ausbalancieren der persönlichen Traumbikes. Trotzdem finden sich reichlich passende tolle Motorräder für kleine Frauen - und alle anderen. Foto: Niewrzol

Mit 1,58 Metern Körpergröße bin ich das kleinste Mitglied in der MOTORRAD-Redaktion. Ebenfalls ein wichtiges Maß, wenn Sie meine Eindrücke richtig einordnen möchten: die Innenbeinlänge von 774 mm. Denn jeder Mensch hat andere Proportionen. Was kleine Motorradfahrer und vor allem die Frauen hingegen gemeinsam haben, ist das Thema: Wie gut erreiche ich mit den Füßen den Boden? Manch einem geübten Fahrer ist es egal, wie gut oder nicht gut er auf den Boden kommt. Das benötigt Übung, Vertrauen und Mut. Wer das alles noch nicht im Überfluss hat, findet bei dem aktuell so vielfältigen Motorradangebot aber bestimmt etwas Passendes, also Motorräder für kleine Frauen - und natürlich auch für alle anderen.

Der Besuch auf der EICMA 2016 bot mir die Gelegenheit, in wenigen Stunden auf sehr vielen Motorrädern Probe zu sitzen. 41 Modelle sind es geworden. Von denen zeigen einige, dass es trotz sehr niedriger Sitzhöhe oft knapp wird mit dem Bodenkontakt. Das kann an der Motorradbreite, an im Weg stehenden Fußrasten, an breiten Sitzbänken oder hohen und harten Sitzbankkanten liegen.

Zwei Bildergalerien sollen einen ersten Eindruck davon vermitteln, welche Motorräder die Kriterien für mindestens 1,58 Meter Körpergröße erfüllen.

Leichtgängige Kupplung

Ein weiteres Kriterium, auf das ich Wert lege, ist die erforderliche Handkraft am Kupplungshebel. Denn auch außerhalb der Stadt ist manchmal Stop-and-go-Verkehr ohne Durchschlängeln angesagt. Und ebenfalls nicht zu unterschätzen: Der Halt an der roten Ampel: Oft fahre ich Motorräder, auf denen ich nur mit einem Fuß den Boden berühren kann. Mein sicheres Standbein ist das linke. Wenn also die Straße nicht nach links abfällt und auch keine Spurrille dagegen spricht, geht immer mein linker Fuß auf den Boden, während die linke Hand den Kupplungshebel gezogen hält. Deshalb ist es clever, wenn Hersteller gerade bei Motorrädern für kleine Frauen darauf achten, dass die Kupplung leicht zu betätigen ist. Zu jedem Modell finden Sie in den Bildunterschriften einen kurzen Vermerk dazu.

Bildergalerie Teil 1

Yamaha Tracer 900

Yamaha Tracer 700

Yamaha MT-07

Yamaha MT-09

Yamaha MT-10

Harley-Davidson Street 750

Honda X-ADV

Honda Africa Twin

Honda NC 750 X

Honda CBR 500 R

Honda CBR 650 F

Honda CB 650 F

Suzuki SV 650

Suzuki V-Strom 650

Suzuki V-Strom 250

Kawasaki Z 650

Kawasaki Z 900

Kawasaki Versys-X 300

Kawasaki Versys 650

Bildergalerie Teil 2

Moto Guzzi V7 III

BMW R 1200 RS

BMW G 310 GS

BMW F 800 R

BMW R nineT Racer

BMW R nineT Pure

Triumph Tiger 800 XRX

Triumph Street Scrambler

Triumph Bonneville Bopper

Husqvarna Vitpilen 401

KTM 390 Duke

KTM 690 Duke

KTM 1290 Super Duke R

KTM 690 SMC R

Ducati Scrambler Cafe Racer

Ducati Scrambler Desert Sled

Ducati XDiavel

Ducati Monster 797

Ducati Monster 1200

Mash Five Hundred

Royal Enfield Continental GT

Royal Enfield Classic

MV Agustas leider auf Montageständern

Motorräder von MV Agusta sind bei dieser Sitzproben-Aktion nicht vertreten, weil sie auf der EICMA 2016 mit Montageständern aufgebockt waren, also das Hinterrad mehrere Zentimeter über dem Boden schwebte. Aus der Erinnerung kann ich aber zumindest über die Brutale 800 sagen, dass es einbeinig mit den Zehenspitzen nur knapp zum Boden gereicht hat.

Viele Modelle, die nicht in der Auflistung stehen, wären sicherlich ebenfalls interessant zum Probesitzen gewesen. Aber die nächste Messe kommt bestimmt. Die Auswahl fand spontan statt und nicht immer begrenzt auf realistische Maßstäbe - an der neuen Africa Twin kann ich einfach nicht vorbeilaufen, ohne mich auf den Sitz zu schwingen und jedes Mal aufs Neue zu hoffen, dass es jetzt endlich reicht.

Zum Schuhwerk: Die Daytona AC4 WD sind vorne 10 mm, hinten 27 mm dick besohlt. Zum Probesitzen taugten sie mit ihrer versteiften Sohle mehr als normale Sneakers, bereiteten aber trotzdem keine Schmerzen während des Hallen-Marathons auf der EICMA 2016. Die hellen Buchstaben auf der dunklen Sohle lassen außerdem gut erkennen, wie es um den Bodenkontakt bestellt ist.