KTM hat Anfang Juli in Rosenheim ein neues Entwicklungszentrum für moderne Motorrad-Elektronik eröffnet. Bis zu 30 neue Mitarbeiter sollen am Standort süd-östlich von München „Systeme zur digitalen Vernetzung von Fahrer und Motorrad und in weiterer Folge untereinander vernetzter Fahrzeuge zur nachhaltigen Unfallreduktion“ entwickeln, teilte der Hersteller mit. Der neue Standort auf rund 440 Quadratmetern sei Teil der KTM-Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Mattighofen, Österreich, und berichte auch an diese.