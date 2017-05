Glücklich über das neue Polizei E-Krad: Johannes Lind (Leiter PI Leer/Emden), Polizeipräsident Bernhard Witthaut (Polizeidirektion Osnabrück), POK Matthias Thomßen (stellvertretender Dienststellenleiter Polizeistation Borkum) und PHK Jörg Heitner (Leiter der Polizeistation Borkum).

Bernhard Witthaut, Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück übergab die Elektro-Enduro Zero FX 6.5 auf der Insel Borkum an Polizeidirektor Johannes Lind, den Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, und kommentierte diesen Schritt so: "Das neue Einsatzfahrzeug in der Polizeidirektion vereint Innovation, Ökologie sowie Praktikabilität und eignet sich auch deshalb hervorragend für die Inselregion. Elektromobilität ist ein bedeutender Schlüssel zur nachhaltigen Umgestaltung von Mobilität in der Polizei."

Sowohl Polizeipräsident Witthaut als auch Inspektionsleiter Lind freuten sich, als erste Polizeibehörde in Deutschland ein solches Elektrofahrzeug in den polizeilichen Alltag zu implementieren. Künftig können die Beamten auf der Insel auch unwegsames Gelände besser und schneller erreichen, ohne dabei die besonderen Aspekte der Insel wie Natur- und Umweltschutz oder den Tourismus zu beeinträchtigen.

Weitere Beschaffungen polizeilicher E-Kräder seien durchaus denkbar, ließ Witthaut verlauten. In einem zweiwöchigen Test Anfang März habe das neue Gefährt der Polizei auf Borkum bereits einen positiven Eindruck hinterlassen, ergänzte Jörg Heitner, Leiter der Polizeistation Borkum.