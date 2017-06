Weil die untere Aufnahme des semiaktiven Sachs-Federbeins bei Geländeeinsätzen brechen kann, müssen weltweit 4.136 Ducati Multistrada 1200 Enduros zum Austausch des Bauteils in die Werkstatt. In den USA ist dieser weltweite Rückruf schon im Mai 2017 gestartet. In Deutschland ist die Aktion laut ADAC erst seit 5. Juni 2017 in Gang.