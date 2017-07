Die Gründe für den anhaltenden Erfolg sieht Triumph vor allem in den erfolgreichen Neueinführungen wie Bonneville Bobber und Street Triple. Aber auch die Bestandsmodelle werden konstant gut nachgefragt. Im jüngst beendeten Geschäftsjahr konnte Triumph in Deutschland insgesamt 5.676 Neuzlassungen verbuchen, in Österreich waren es 663.

Modern Classics-Reihe hervorragend angekommen

Mit einer Steigerung der Absatzzahlen um mehr als 17 Prozent übertrifft Triumph den Durchschnitt des Motorradmarkts deutlich und erhöht so seinen Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 5,8 %.

"Die Erweiterung unserer Modern Classics Reihe um Modelle wie die Bonneville Bobber und die neue Street Triple-Familie sind hervorragend angekommen und haben sich gleich an die Spitze unseres markeninternen Rankings gesetzt. Dabei freut mich besonders, dass wir mit einem so konsequent designten Bike wie der Bobber genau den Geschmack der Kunden getroffen haben. Bei diesem Motorrad waren wir schon früh in der Saison komplett ausverkauft", erläutert Natalie Kavafyan, General Manager von Triumph Motorrad in Deutschland und Österreich die steigenden Absatzzahlen.

"Ein tieferer Blick auf die Zulassungszahlen zeigt aber auch, dass wir mit unserer Modellpalette sehr breit aufgestellt sind: Neben den bereits genannten neuen Bikes haben auch unsere zur Saison 2016 gestarteten Modern Classics Typen Bonneville und Thruxton sowie der Adventure-Dauerbrenner Tiger 800 einen erheblichen Beitrag zu unserem sehr erfreulichen Geschäftsjahresabschluss geleistet."