Triumph hat im vergangenen Geschäftsjahr gute Ergebnisse erzielt. So konnten die Briten den Absatz mit 56.253 Motorrädern um gut 4,5 Prozent steigern. Damit stieg der weltweite Umsatz von Triumph um 56,3 Millionen Pfund auf insgesamt 407,6 Millionen Pfund. Der Gewinn vor sogenannten außergewöhnlichen Aufwendungen verdoppelte sich auf 16,6 Millionen Pfund.

Keine Aussagekraft über Brexit-Folgen

Allerdings endete das Geschäftsjahr 2016 bereits am 30.06.2016 – damit lässt sich also keine Aussage über die Nachwehen des Brexit treffen. Die dürften für Triumph aber spätestens mit dem Austritt aus der Europäischen Union spürbar werden – schließlich exportierte Triumph 2016 mehr als 85 Prozent seiner Motorräder ins Ausland. Triumph blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft und vertraut auf sein langfristiges Konzept.