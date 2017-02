Manchmal fährt Heinrich sogar Harley, aber nur, weil einschlägige US-Reiseunternehmen für Urlaube zwischen Prärie und Rocky Mountains nichts Britisches anbieten können. Trotzdem drängt sich insgesamt die Frage auf, wie das alles funktioniert, so neben Hunderten von Schweinen und zig Hektar Land. „Nur mit Leidenschaft“, sagt Heinrich und lächelt. Aber er meint das verdammt ernst. Denn erstens geht ihm sonst gar nichts gut von der Hand, und zweitens hat er damit – zumindest was Motorräder und Landwirtschaft angeht – jahrzehntelange Erfahrung. Schon als ganz junger Mann machte sich der heute 63-Jährige immer mal wieder vom geliebten elterlichen Acker, um die Welt zu umarmen und knatternd dem Fahrtwind zu trotzen. „Ich war Zweitaktfan durch und durch. Leicht und stark musste das sein.“

Aber irgendwie hatte Heinrich nicht die passenden Freunde. Viertaktfahrer! Single-Treiber! Einer fuhr gar das etwas merkwürdige Produkt der 1971 untergegangenen britischen Marke Velocette und war – wenn schon, denn schon – Mitglied des Velocette Owner Clubs. Die Angehörigen dieser ehrbaren Vereinigung geruhten bereits damals, gelegentlich einen Border Raid zu veranstalten, der sie über die Grenzen des Königreichs hinaus führte. Für 1976 schwebte ihnen Germany vor, und Heinrichs Freund, wohnhaft in Münster, schien geeignet, dieses Unternehmen zu planen. Der Mann ging extrem pragmatisch vor: Wenn rund 30 Leute kommen, braucht man Platz, wenn die alle mit ihrem grollenden Single anreisen, sollte dieser Platz nicht unmittelbar neben Kirche und Kindergarten liegen. Heinrich erfasste sofort, was diese Anforderungen bedeuteten. Zufrieden kabelte der Freund nach England: „This year‘s Border Raid leads you to Wenning‘s farm.“

Weil bis zu dieser Landpartie noch etwas Zeit war, fuhren die beiden Freunde auch in jenem Jahr wieder auf die Isle of Man, Heinrich mit der zielführend getunten Suzuki T 500, sein Kumpel mit der beharrlichen Halbliter-Velocette. Das Eiland in der Irischen See erlebte einen Wenning in Bestform – Heinrich legte seine persönliche Rekordrunde auf dem Mountain Course hin – und eine Velocette-Gemeinde voller Vorfreude: Als der Münsteraner Velo-Pilot den fixen Suzi-Fahrer als seinen Freund vorstellte, entgegneten die Briten höflich, man reise heuer auf den Kontinent, vielleicht könne man sich ja mal wiedersehen, beim spätsommerlichen Treffen auf Wenning‘s Farm etwa. Das ließe sich kaum vermeiden, entgegnete Heinrich: „I am Mr. Wenning.“