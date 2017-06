In der Gesamtwertung landete Thilo Günther auf dem neunten Platz.

Thilo Günther erzielte mit dem fünften Platz in der Heavyweight-Klasse einen achtbaren Erfolg, in der Motorrad-Gesamtwertung reichte es für einen neunten Platz. Firmengründer Erich Wunderlich ließ es sich nicht nehmen und reiste ebenfalls zum Rennen in die USA. „Es war schon immer ein Traum von mir, dass wir an diesem Rennen teilnehmen“, sagt er.

Das Motorrad, eine BMW R 1200 R, war bereits siegreich, bevor es in die USA transportiert wurde: Thilo Günther gewann damit beide Läufe beim diesjährigen Fischereihafenrennen in Bremerhaven. Maßgebliche Änderungen gegenüber einem Serienmodell: Motortuning von 125 auf 147 PS, Karbonheck sowie eine Fahrwerkshöherlegung um 35 mm für mehr Bodenfreiheit. Eine ausführliche Pikes-Peak-Reportage mit Hintergrundbericht ist für MOTORRAD Heft 17/2017 geplant.