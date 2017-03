Kein Job für Amateure: Pikes Peak, wer hier startet, muss wissen, was er tut. Das Bergrennen in Colorado, USA, ist legendär, steht für glänzende Siege und tödliche Dramen. Seit über Hundert Jahren treten hier die besten Rallye-Cracks genauso wie die Elite der Straßen-Racer gegeneinander an, um in den 156 Kurven der 19,99 Kilometer lagen Bergstrecke Motoren, Kräfte und Fahrkönnen zu messen.