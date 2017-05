Die Redaktion von MOTORRAD und MOTORRAD online ist tief bestürzt über den tragischen Tod des sympathischen Amerikaners. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir haben euch den Nachruf von Honda Worldwide übersetzt:

"Honda betrauert den Tod von Nicky Hayden zutiefst und möchte seine Wertschätzung für Nicky als beliebtes Mitglied von Hondas Racing-Familie zum Ausdruck bringen. Nicky Haydens Familie, seinen Freunden und Fans spricht Honda hiermit seine Anteilnahme aus.

Nicky Hayden, Fahrer des Red Bull Honda World Superbike-Teams, war mit seinem Rennrad am 17. Mai 2017 in der Nähe von Rimini mit einem Auto zusammengestoßen. Wenige Tage zuvor war er in Italien am 14. Mai noch beim fünften Lauf der FIM World Superbike-WM gestartet.

Unmittelbar nach der Kollision war Nicky zur Erstversorgung sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, von dort anschließend weiter in die Maurizio-Bufalini-Klinik in Cesena. Allen Anstrengungen der dortigen Intensiv-Mediziner zum Trotz ist Nicky Hayden am frühen Abend des 22. Mai verstorben. Er wurde 35 Jahre alt.

In Kentucky, USA, geboren, wuchs Nicky Hayden in einer motorsportbegeisterten Familie auf. Er teilte diese Begeisterung schon als Kind. 1999 gewann er die 600er-AMA-Supersport-Meisterschaft, 2002 wurde er jüngster AMA-Superbike-Meister aller Zeiten. 2003 debütierte Nicky Hayden in Hondas MotoGP-Werksteam, dem Repsol Honda Team. 2006 errang er nach einem wilden und spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zur letzten Runde andauerte, den Weltmeistertitel der MotoGP. Seit 2016 startete Nicky Hayden in der FIM Superbike-WM, schaffte es in seinem ersten Jahr in dieser Serie auf Gesamtrang fünf. Honda ist überzeugt, dass Nicky Hayden auch weiterhin und noch lange erfolgreich von seiner reichen Erfahrung als Motorrad-Rennfahrer profitiert hätte."