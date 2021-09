Anzeige Aus dem Labor auf die Straße Die Quantum 2 Kollektion von REV'IT!

Inspiriert vom Rennsport. Gemacht für die Straßen. Erklären und identifizieren Sie sich über das, was Sie anziehen, ob mit oder ohne Motorrad. REV'IT! stellt die Quantum 2 Design-Serie vor.

Ausdruck für die Mutigen

Nichts gibt eine stärkere Stellungnahme ab als die Mischung aus grellen Farben und einzigartigen Grafiken. So wie unsere originale Quantum Designserie. Mit der heben Sie sich nicht nur vom Hintergrund des Betondschungels ab und machen Autofahrer, die hypnotisiert vom grauen Lärm der Stadt ziellos umherfahren, auf sich aufmerksam. Sondern Sie verleihen Ihrem persönlichen Stil auch Ausdruck. Zeigen Sie den Pendlern in ihren Blechkäfigen, dass Sie eine Kraft sind, mit der sie rechnen müssen. Ein Pilot aus Stahl und Gummi, der bereit ist, eine Linie durch die Nacht zu schneiden. Genau dafür präsentieren wir die neue REV'IT! Quantum 2 Designserie Motorradjacken.

Erheben Sie sich und hinterlassen Sie Ihre Spuren

Als sportlicher Fahrer haben Sie es in der Großstadt nicht einfach. Sie sind umgeben von hohen Betonmonolithen, Kälte, brutalem Asphalt und gnadenlosem Verkehr. Doch so hart wie das auch klingen mag – die Stadt ist Ihr Spielplatz. Ein Spielplatz mit einer dunklen, leeren Leinwand, die nichts als einen hellen Farbblitz und das Dröhnen eines zielstrebig gefahrenen Motorrads hinterlässt, während Sie dem urbanen Horizont entgegen navigieren. Es ist eine Kunst, die Stadt zu durchqueren, das Motorrad ist Ihr Pinsel und Ihre Farben sind Ihr Lack.

Reizüberflutung

Daumen auf den Anlasser. Nehmen Sie den Moment wahr. Atmen Sie die Ruhe vor dem Sturm ein. Konzentration ist gefragt, um das Feuer und das Benzin mit Ihren Fingerspitzen zu bändigen. Drehen Sie den Gasgriff auf und hören Sie, wie Ihr Motorrad hungrig nach mehr verlangt. Legen Sie den Gang ein. Spüren Sie seine Vibrationen, seine Lust, die Nachtluft zu zerreißen, während der Wind in Ihrem Helm heult. Wie Sie atmet auch Ihr Motor tief ein, schlürft er gierig Luft in seinen Ansaugtrakt unter Ihnen, kreischt sein Auspuff in Ihrem Kielwasser.

Nervenkitzel und Risiko

Worin besteht der Reiz der Geschwindigkeit, wenn nicht darin, die Risiken zu kalkulieren und sie mit den eigenen Fähigkeiten zu messen? Der Rausch des Risikos, das Sie gegen Ihren Willen eingehen, und Ihren Drang nach Geschwindigkeit. Man könnte die Gefahr ignorieren, aber die Wahrheit ist, Nervenkitzel existiert nicht ohne Angst. Die Bedrohung durch ein Risiko wird von jedem Straßenfahrer akzeptiert, aber wie viel Risiko es sein darf ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Um auf einem Sportmotorrad die Kontrolle zu behalten und wohlbehalten an seinem Ziel anzukommen, geht es um Risikomanagement. Tragen Sie REV'IT! Engineered Skin, unsere Technologie hilft Ihnen, sich zu schützen – ein Maß an Sicherheit innerhalb des Risikos.



Verschaffen Sie sich Sicherheit mit der REV'IT! Quantum 2 Design-Serie, um sich auf das anstehende Risiko zu konzentrieren. Damit Sie sich der Geschwindigkeit, dem Nervenkitzel, der Essenz des puren Adrenalins hingeben können.