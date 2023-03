Unboxing Berik Bad Eye Textiljacke Günstige Textiljacke mit Überraschung

In diesem Artikel: Berik Bad Eye Textiljacke

Hochinteressant wird die Berik Bad Eye nach dem Blick auf das herausnehmbare Futter. Entgegen den Erwartungen ist es nämlich nicht nur eine Weste, sondern hat Ärmel. Sprich: Die Arme werden nicht kalt. Und das ist ungewöhnlich für eine Jacke für aktuell um die 150 Euro.

Hergestellt ist die Bad Eye aus Polyester innen und außen, kombiniert mit Leder-Patches an den Schultern. Außen nutzt Berik ein leichtes Cordura Gewebe der Klasse 500D mit einer wasserdichten Beschichtung. Zusätzlich ist eine Klimamembran ins Material integriert.

Im Bereich der Schultern und Ellenbogen sind Protektoren verbaut, am Rücken ist das Nachrüsten eines Protektors möglich. Weitere Sicherheitsfeatures sind aufgedruckte, reflektierenden Partien auf den Ärmel und dem Rücken, und über einen langen Verbindungsreißverschluss kann die Jacke mit einer passenden Hose verbunden werden.

Bei Bedarf bieten 2 Außentaschen und eine Innentasche etwas Stauraum.

Berik bietet die Bad Eye nur als Herrenschnitt in den Größen 48 bis 60 in 2er-Schritten in 5 Farben: Schwarz/Blau, Schwarz/Rot, Schwarz/Weiß, Schwarz/Grün und Schwarz/Neon/Gelb. Aktuell ist die Bad Eye bei FC Moto von 249,95 Euro reduziert auf 154,95 Euro.

