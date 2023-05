Unboxing Berik The Shaft 3.0 von FCMoto Günstiger Sportstiefel in KTM-Orange

Hergestellt aus Rindsleder und als persönliche Schutzausstattung normiert, erfüllt der Berik Shaft 3.0 die wichtigsten Voraussetzungen als Motorradstiefel, der auf Straße und Rennstrecke eine Berechtigung hat. Bei FCMoto ist der Stiefel aktuell von 339,95 Euro auf 189,95 Euro reduziert.

Berik Shaft 3.0 Motorradstiefel

Berik preist den Shaft 3.0 als Stiefel mit maximalem Komfort und höchster Sicherheit auf der Rennstrecke sowie im Straßenverkehr an. Komfort sollen das Obermaterial aus Rindsleder, das Innenfutter aus Polyamid, die Schalthebelverstärkung und der flexible Klettverschluss bringen.

Für die Sicherheit stehen der Schienbeinprotektor und Knöchelschutz, der austauschbare Zehenschleifer und die rutschfeste sowie öl- und benzinbeständige Sohle.

12 Größen, 5 Farben

FCMoto bietet den Berik Shaft 3.0 in den Größen 37 bis 48 in Einerschritten an und in den Farben Schwarz/Orange, Schwarz/Rot, Schwarz/Grün, Schwarz/Neongelb sowie Schwarz/Weiß an.

