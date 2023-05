Bogotto Boomerang wasserdichte Motorradjacke und -hose Wetterfester Allrounder mit Stil

Ob bei einer entspannten Tour durch die Landschaft oder einer sportlichen Fahrt auf kurvigen Strecken, es gibt zahlreiche Eigenschaften, die für die Bogotto Boomerang Motorradkombi sprechen. Neben der Sicherheit ist bei Motorradbekleidung vor allem der Komfort entscheidend. Eine angenehme Passform und hochwertige Materialien steigern den Fahrkomfort erheblich. Bei Feuchtigkeit und Nässe ist die Devise klar: Wasser soll draußen bleiben! Das bedeutet, körpereigene Feuchtigkeit muss effektiv nach außen abgeleitet, und das Eindringen von Nässe verhindert werden. Hier zeigt die Boomerang Kombination ihre Stärken.

Schutz vor Wind und Wetter

Die wasserdichten Membranen in der Motorradjacke und -hose halten das Innere auch bei Nässe angenehm trocken. Das sorgt für garantierten Tragekomfort, selbst bei überraschenden Regenschauern. Gleichzeitig sorgt die atmungsaktive Technologie dafür, dass Schweiß schnell vom Körper abtransportiert wird. Justierbare Belüftungsöffnungen an der Jacke und Hose ermöglichen eine optimale Luftzirkulation und erhöhen den Tragekomfort bei hohen Temperaturen erheblich. Zudem ist die Innenjacke herausnehmbar, wodurch die Boomerang ideal für Fahrten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen geeignet ist.

Unbeschwertes Fahrvergnügen

Die Jacke ist mit Schulter- und Ellenbogenprotektoren ausgestattet, die Hose mit Hüft- und Knieprotektoren. Für zusätzliche Sicherheit kann die Jacke mit einem Rückenprotektor nachgerüstet werden. An der Jacke können die Ärmelbündchen, die Oberarme und der Kragen über praktische Druckknöpfe in der Weite angepasst werden. Die Weitenverstellung des Hosenbundes mittels Gürtel und die anpassbaren Hosenbeine per Klettverschluss garantieren eine optimale Passform. Durch Stretch-Anteile im Knie- und im Rückenbereich wird die Bewegungsfreiheit maximiert. Zudem erleichtert der lange Reißverschluss am Hosenbein das An- und Ausziehen. Auch hier lässt sich der Thermoeinsatz herausnehmen, um immer bestens auf unterschiedliche Wetterverhältnisse und Temperaturen reagieren zu können.

Praktisch und funktional

Um das Motorradfahren noch angenehmer zu gestalten ist die Boomerang mit zahlreichen, praktischen Details und Funktionen ausgestattet. Die Jacke hat drei Innentaschen – und zwei Außentaschen, um persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Handy oder Dokumente einfach zu verstauen und im richtigen Moment wieder griffbereit zu haben. Beide Taschen an der Außenseite sind mit Reißverschlüssen versehen. Der doppelte Frontreißverschluss wird durch einen Klettverschluss unterstützt und hält so Wind und Wasser zuverlässig ab. Ein langer Reißverschluss verbindet Jacke und Hose wie bei einem Zweiteiler. Die Hose ist mit Anti-Rutsch-Material ausgestattet, das einen sicheren Halt auf dem Motorradsitz gewährleistet.

Fazit

Die Bogotto Boomerang Motorradkombination vereint alle wichtigen Eigenschaften, die anspruchsvolle Biker von ihrer Motorradbekleidung erwarten: Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität, Sicherheit, Komfort, praktische Funktionen und ein ansprechendes Design. Sie bietet hervorragenden Schutz und Komfort bei jeder Wetterlage und sorgt gleichzeitig für ein stilvolles Erscheinungsbild. Zu kaufen gibt es die Boomerang Kombination bei FC-Moto.