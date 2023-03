Bogotto Misano Lederkombi Preis-Leistungs-Champion

Bei Bogotto wird seit einigen Jahren erfolgreich daran gearbeitet, Motorradbekleidung zu entwickeln, die durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis besticht. Wer Wert auf eine lange Lebensdauer legt, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen, landet mit der Misano einen Volltreffer! Neben dem widerstandsfähigen Rindleder überzeugt auch das Design: Ein prominentes Element sind die auffälligen Schulterkappen, die mit großen Bogotto-Logos verziert sind. Insgesamt ist die Kombi aber angenehm dezent und geschmackvoll gestaltet.

Überzeugt auch abseits der Rennstrecke

Die Möglichkeit, die Misano an dem langen YKK-Reißverschluss in Jacke und Hose aufzutrennen, ist praktisch und eine clevere Lösung für alle Fahrer, die der Rennstrecke nicht abgeneigt sind, aber auf Komfort im Alltag nicht verzichten möchten. Drei praktische Innentaschen und zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen bieten Platz und ermöglichen mit einem schnellen Handgriff das Smartphone oder Ausweisdokumente hervorzuholen. Auch das An- und Ausziehen geht schnell. Nicht nur, weil das Einsteigen hier deutlich leichter ausfällt als bei einer einteiligen Kombi, sondern auch, weil Reißverschlüsse und Stretch-Bünde an Ärmeln und Hosenbeinen den Vorgang besonders leicht und bequem machen.

Eine Lederkombi muss optimal sitzen

Bei der Suche nach einer Lederkombi ist die richtige Passform der wichtigste Faktor. Grundsätzlich sollte sie eng sitzen, damit sie ihre volle Schutzfunktion entfalten kann. Ist sie jedoch zu klein, wird es schnell unangenehm. Um für einen hohen Tragekomfort zu sorgen, ist der ergonomische Schnitt der Misano auf eine sportliche Sitzposition abgestimmt. Die Stretch-Einsätze an Armen, Beinen und der Hüfte sorgen für eine gute Bewegungsfreiheit. Da jeder Körper individuell ist, sollte man sich für die Anschaffung einer neuen Lederkombi etwas Zeit nehmen.

Tipps für die Anprobe:

Kombi nicht im Stand, sondern in derselben Sitzposition anprobieren, die auf dem Motorrad eingenommen wird. In dieser Sitzhaltung müssen die Protektoren exakt sitzen.

Den Helm gemeinsam mit der Kombi anprobieren. Der Kragen oder der Höcker könnten die Bewegungsfreiheit des Kopfes einschränken.

Das Leder nimmt die Körperwärme auf und weitet sich. Passform der Kombi nach ca. 15 Minuten aufwärmen, prüfen. Bei starker Faltenbildung z.B. an Bauch oder Brust ist die Kombi zu groß.

Sicherheit geht vor

Egal wie gut das schöne Leder sitzt, im Falle eines Sturzes kann die Naht der Schutzkleidung zur Schwachstelle werden. Daher setzt man bei der Herstellung der Misano auf Sicherheitsnähte, die hohen Belastungen standhalten können. Um auch bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter für gute Sichtbarkeit zu sorgen, finden sich bei der Misano reflektierende Aufnäher an Brust, Rücken und an den Oberarmen sowie an den Knien und der Hüfte. Die im Lieferumfang enthaltenen Schulter-, Ellbogen- und Knieprotektoren haben das Schutzlevel 2 und bieten zuverlässige Schlagdämpfung. Platz für einen Rückenprotektor ist vorhanden, der muss allerdings separat erworben werden. An der Hose können bei Bedarf Knieschleifer per Klettverschluss befestigt werden.

Fazit

Die Misano bietet alles, was man von einer modernen und hochwertigen Lederkombi erwartet: ein hohes Maß an Schutz, eine bequeme Passform und ein sportliches Design. Sie ist eine ideale Alternative für alle Fahrer, die es nur gelegentlich auf die Rennstrecke zieht, aber trotzdem hohe Ansprüche haben. Zu haben gibt es die Lederkombi in verschiedenen Farbvarianten bei FC-Moto.