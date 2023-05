Mit der Streton bietet Bogotto eine sichere und praktische Motorradjeans im Slim-Fit-Schnitt. Das mit Elastan versetzte Obermaterial Baumwolle wird an den Knien und am Steißbein von Stretch-Bereich unterstützt, um hohen Komfort zu bieten.

Interessant: Die Bogotto Streton ist mit der zweithöchsten Stufe der persönlichen Schutzausstattung für Motorradfahrer AA normiert. Dazu zählen serienmäßige Level-2-Protektoren von Impatec. Das abriebfeste Futter an den Sturzzonen stellt Bogotto aus Aramid her.

Komfort einer Jeans

In insgesamt 8 Taschen, darunter eine mit YKK-Reißverschluss als Beintasche, passt einiges rein. Am Bein trägt die Streton sich angenehm, durch Slim-Fit knackig auf der Haut und der höher geschnittene Bund erzeugt ein gutes Gefühl. Bei FCMoto ist die Bogotto Streton aktuell in den Farben Blau, Schwarz und Grau zu haben und in Größen zwischen 28/32 und 40/36 in Zweierschritten. Der Preis ist reduziert von 229,95 Euro auf 129,95 Euro.