Bogotto Tek-M Motorradjacke Leder-Textil-Jacke für das ganze Jahr

Herausnehmbares Innenfutter: Check. Herausnehmbare Klimamembran: Check. Ansprechender Leder-Textil-Mix: Check. Bogotto gibt der Ganzjahresjacke Tek-M viele Optionen für einen hohen Tragekomfort zu jeder Jahreszeit. Sinnig flankiert wird das von Stretch-Zonen an den Schultern und am Bund.

An heißen Tagen sorgen Belüftungsöffnungen an den Ärmeln und am Rücken für ein kühleres Klima. Äußerlich gefällt die Tek-M von Bogotto mit einem trendigen Mix aus einem seidenmatten, schwarzem Polyamid-Stoff mit großzügigen Lederbesätzen aus weichem Büffelleder. In Sachen Sicherheit kann die Bogotto ebenfalls punkten. Serienmäßig kommt die Tek-M mit Level-2-Protektoren an Schultern und Ellenbogen, am Rücken kann nachgerüstet werden. Sicherheitsnähte rundum sind obligatorisch. Allerlei verstaut werden kann in zwei Außentaschen und zwei Innentaschen. Papiere und ähnliches können in einer Napoleon-Tasche transportiert werden.

Bogotto bietet die Tek-M als Uni-Schnitt in den Größen XS bis 3XL an, weist aber daraufhin, dass die Jacke eher klein ausfällt.